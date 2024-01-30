Финский политик Пекка Хаависто согласился ответить на звонок Путина
Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от российского лидера Владимира Путина. Член партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто заявил, что готов с ним поговорить, сообщило издание Yle.
«Каждый раз, когда звонит глава государства, мы отвечаем. <…> Я бы ответил и принял поздравление. Без координации у меня не было бы предметной политической дискуссии», - сказал он.
В отличие от соперника член Национальной коалиции Александр Стубб отказался общаться с Владимиром Путиным, если бы тот решил поздравить его с победой на президентских выборах. Он заявил, что не ответил бы на звонок, так как Россия и Финляндия разорвали какие-либо отношения.
Второй тур президентских выборов в Финляндии пройдет 11 февраля. Досрочное голосование второго тура начнется в среду, 31 января, и завершится 6 февраля. В первом туре Александр Стубб набрал 27,2% голосов, Пекка Хаависто - 25,8%.