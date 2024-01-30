30 января 2024, 06:34

Финский политик Пекка Хаависто согласился ответить на звонок Путина

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Кандидаты в президенты Финляндии Александр Стубб и Пекка Хаависто на дебатах не сошлись во мнениях о том, стоило бы принимать гипотетический звонок от российского лидера Владимира Путина. Член партии «Зеленый союз» Пекка Хаависто заявил, что готов с ним поговорить, сообщило издание Yle.

«Каждый раз, когда звонит глава государства, мы отвечаем. <…> Я бы ответил и принял поздравление. Без координации у меня не было бы предметной политической дискуссии», - сказал он.

В отличие от соперника член Национальной коалиции Александр Стубб отказался общаться с Владимиром Путиным, если бы тот решил поздравить его с победой на президентских выборах. Он заявил, что не ответил бы на звонок, так как Россия и Финляндия разорвали какие-либо отношения.

Второй тур президентских выборов в Финляндии пройдет 11 февраля. Досрочное голосование второго тура начнется в среду, 31 января, и завершится 6 февраля. В первом туре Александр Стубб набрал 27,2% голосов, Пекка Хаависто - 25,8%.

Финляндия Владимир Путин
30 января 2024, 07:19
Главу российской делегации не пустили на сессию спецкомитета ООН по кибер-конвенции
Читайте нас в: Google Новости
Спецпредставителю президента России по вопросам международного сотрудничества по информационной безопасности Артуру Люкманову отказали в визе США. Он не смог участвовать в заключительной сессии спецкомитета ООН по конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях, сообщило РИА «Новости».

Заседание прошло без главы российской делегации. Его обращение зачитал главный советник департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Акульчев.

«Хочу напомнить, что нашему главе делегации было отказано во въезде в США для участия в заключительной сессии. Поэтому я зачитаю его выступление», - сказал он.

По словам Андрея Акульчева, под ударом оказался также один из вдохновителей будущего договора, замглавы российской делегации Эрнест Чернухин. Дипломат заявил о саботаже со стороны США и Австрии, которые отказали россиянам в выдаче виз и затянули сроки рассмотрения заявлений. Секретариат спецкомитета, по его словам, не смог организовать гибридный формат переговоров.

Россию не избрали в Совет Международной морской организации ООН. МИД заявил, что страна продолжит перечислять членские взносы и участвовать в жизни сообщества.

США Дипломатия Визы Международные отношения ООН
30 января 2024, 07:04
«Вскочила с места и исчезла». Дипломат — о реакции Лиз Трасс в день начала СВО
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Будучи министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась обсуждать причины начала спецоперации на Украине. Посол России Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си, что во время разговора в первый день кампании она вышла из кабинета.

Будучи министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отказалась обсуждать причины начала спецоперации на Украине. Посол России Андрей Келин заявил в интервью Би-би-си , что во время разговора в первый день кампании она вышла из кабинета.

Дипломата вызвали в британский МИД 24 февраля 2022 года, чтобы выразить протест. Во время встречи с министром Андрей Келин попытался объяснить причины конфликта. Но, по его словам, Лиз Трасс просто ушла.

«Выслушав всего нескольких фраз, она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведет дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это все», - сказал он.

Сама Лиз Трасс заявила журналистам, что потребовала от Андрея Келина покинуть ее кабинет. Она назвала его объяснения дежурной российской пропагандой.

После отставки Бориса Джонсона с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс заняла его место, но продержалась меньше двух месяцев. Политолог и журналист Юрий Светов заявил, что она не обладала необходимыми для управления страной компетенциями.

Великобритания Дипломатия Международные отношения
30 января 2024, 05:31
Назван сок, снижающий уровень «плохого» холестерина в крови
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Исследователи из австралийского Университета Аделаиды выяснили, что томатный сок помогает снизить уровень «плохого» холестерина в крови и улучшить работу сердца. Об этом сообщило петербургское издание Absolut TV.

Томатный сок сок содержит антиоксидант ликопин, подавляющий образование атеросклеротических бляшек и снижающий риск развития атеросклероза. Лучше всего он усваивается, если употреблять его натощак.

В соке также содержится калий. Последний способствует нормализации артериального давления и улучшению работы сердца и сосудов. При этом не стоит считать томатный сок панацеей, предупредили исследователи. Если возникли проблемы со здоровьем, то нужно обратиться к врачам.

Ранее диетолог и сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что томатный сок помогает снизить вероятность возникновения простатита благодаря высокому содержанию ликопина, укрепляет слизистую и улучшает цвет кожи.

При этом благодаря своей низкокалорийности он не несет вреда для фигуры, чего не скажешь о фруктовых соках.

Австралия Питание Ученые Продукты
30 января 2024, 05:11
Российский танкер «Остров Сахалин» застрял в дрейфующих льдах Охотского моря
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Танкер «Остров Сахалин» под российским флагом застрял в дрейфующих льдах Охотского моря примерно в 24 километрах от острова Хоккайдо. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

Экипаж танкера связался с японской стороной, сообщив о своей проблеме. Береговая охрана Японии направила на помощь спасательный ледокол «Тэсио», но после захода солнца работы временно приостановили. Они продолжатся утром во вторник, 30 января.

На борту танкера находятся 19 человек, судно полностью исправно, пострадавших нет, а продуктов команде хватит еще на 60 суток. Танкер следовал с Камчатки в Находку.

«Все хорошо, танкер выполняет свой коммерческий рейс. <…> Японцы немножко приукрасили», - сообщили «Известиям» в пресс-службе владельца и оператора танкера ООО «Наяда».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что танкер одного из крупнейших трейдеров Trafigura загорелся в ходе обстрела со стороны хуситов в Красном море. Люди на борту не пострадали.

По данным агентства, судно шло из Греции в Сингапур. На помощь к пострадавшему танкеру направились другие корабли.

Спасатели Япония Россия

Новости по теме