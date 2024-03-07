07 марта 2024, 23:05

Финский муниципалитет исчезнет из-за закрытия границы с Россией

Unsplash
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Финский муниципалитет Виролахти опустел и скоро может совсем закрыться из-за блокировки границы с Россией. Об этом сообщило издание Yle.

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что закрытие границы с Россией окончательно разрушило экономику Виролахти. В регионе строят надежды на присоединение к городу Хамина. Как отметила глава департамента Министерства финансов Минна-Марья Йокинен, объединение муниципалитетов откроет возможность для развития, однако такой шаг не решит всех проблем.

«Боюсь, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти. После объединения с Хаминой Вехкалахти исчез», - сказала член совета от партии «Истинные финны» Яни Яаккола.

Ранее власти пограничной службы Финляндии призвали навсегда закрыть два пункта пропуска на российской границе - «Инари» и «Париккала». Деятельность этих КПП приостановили на несколько лет. Первый не работал в связи с прекращением перевоза древесины, а второй - из-за санкционных ограничений ЕС против России.

В начале 2000-х между Россией и Финляндией работали более 10 переходов. Потом их число постоянно уменьшали.

Финляндия Россия
07 марта 2024, 21:44
США решили построить порт в секторе Газе
РИА «Новости»
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Российский посол назвал воровством передачу Украине активов ЦБ РФ со стороны Швейцарии

Соединенные Штаты могут построить порт в секторе Газа, о чем президент Байден заявит в ближайшем обращении к конгрессу США. Об этом сообщило Politico.

По данным издания, новый морской терминал будет предназначен для доставки гуманитарных грузов. При этом, как сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома, размещение американских войск в анклаве не предусматривается.

«Президент объявит, что поручает вооруженным силам США возглавить чрезвычайную миссию по созданию порта в Средиземноморье на побережье Газы, который сможет принимать суда с продовольствием, водой, медикаментами», - уточнил чиновник.

Руководство США стало активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Администрация Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

США Израиль Военные Чиновники
07 марта 2024, 20:41
Red Bull отстранил сотрудницу, обвинившую Хорнера в неподобающем поведении
Global Look Press
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Сотрудницу команды «Формулы-1» Red Bull, выдвинувшую обвинения против руководителя Кристиана Хорнера, отстранили от работы. Об этом сообщил The Telegraph.

Представитель Red Bull отказался комментировать решение и назвал это внутренним вопросом команды.

Расследование по обвинению в неподобающем поведении завершилось в конце февраля. Хорнер остался на своем посту после того, как с него сняли обвинения.

В середине февраля нидерландская газета сообщила, что подчиненная Хорнера обвинила его в домогательствах. Она заявила, что руководитель присылал ей сообщения сексуального характера. В деле разбирались независимые юристы.

Спортсмены Домогательства Работа Формула 1
07 марта 2024, 17:58
Трусы принца Гарри ушли с молотка за 250 тысяч долларов
Global Look Press
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Кэрри «Ройял» Райхерт, бывшая стриптизерша, рассказала о том, как ей удалось разбогатеть на 250 тысяч долларов, продав трусы принца Гарри, потерянные им во время поездки в Лас-Вегас. Об этом сообщило издание The Sun.

Ныне выступающий в защиту традиционных семейных ценностей, 39-летний принц Гарри, живет счастливой семейной жизнью со своей супругой Меган Маркл и их двумя детьми - четырехлетним Арчи и двухлетней Лилибет. Однако он не всегда был примерным семьянином.

В августе 2012 года 27-летний принц Гарри провел выходные с друзьями в Лас-Вегасе. На частной вечеринке в роскошных апартаментах отеля Wynn Las Vegas их развлекала команда стриптизерш, в том числе и Кэрри Райхерт. После встречи с принцем она даже приняла псевдоним «Ройял».

Райхерт рассказала, что во время приватного танца между ней и Гарри возникла страсть. Принц даже сбросил свои трусы, которые Кэрри забрала как трофей.

Спустя годы 52-летняя американка продала эти черные боксеры за 250 тысяч долларов владельцу стрип-клуба в Сан-Диего. Покупатель трусов решил открыть музей, посвященный принцу Гарри.

«По моим оценкам, здесь, в Калифорнии, живут около миллиона британцев или людей с британским происхождением, и они наверняка хотели бы увидеть трусы Гарри», - процитировал предприимчивую экс-стриптизершу Daily Mail.

Кэрри также вспоминала, что весельчак-принц тогда импровизировал на «воздушной гитаре», исполняя хит Майкла Джексона «Beat It» и прикрывая гениталии перчаткой.

США Великобритания Принц Гарри
07 марта 2024, 17:37
«Почему бы нам не напасть?» Восточная Европа захотела конфликта с Россией
Pxhere
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В Восточной Европе стали задумываться о возможном нападении на Россию. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.

«Мы спрашиваем себя „<…> Почему бы нам не напасть на Россию?“» - заявил собеседник журналиста.

Автор материла также порассуждал на тему, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Политику придется учитывать совершенно противоположные позиции членов военно-политического блока, отметил Купер.

«НАТО нужен мягкий, неидеологический лидер. Марк Рютте будет идеален», - указано в публикации.

Ранее Швеция официально вступила в НАТО. Теперь в составе альянса 32 государства. На фоне расширения блока Россия усилила группировки войск на двух направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Страна продолжит совершенствовать состав и структуру своих военных сил.

Военные Европа Россия НАТО

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