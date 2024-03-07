Финский муниципалитет исчезнет из-за закрытия границы с Россией

«В конце февраля на главной трассе муниципалитета Виролахти тихо. За час проезжает только несколько машин. В витрине местного часового магазина висит объявление о распродаже оставшегося товара», - сказано в материале.

Журналисты отметили, что закрытие границы с Россией окончательно разрушило экономику Виролахти. В регионе строят надежды на присоединение к городу Хамина. Как отметила глава департамента Министерства финансов Минна-Марья Йокинен, объединение муниципалитетов откроет возможность для развития, однако такой шаг не решит всех проблем.

«Боюсь, Виролахти может повторить судьбу бывшего муниципалитета Вехкалахти. После объединения с Хаминой Вехкалахти исчез», - сказала член совета от партии «Истинные финны» Яни Яаккола.

Ранее власти пограничной службы Финляндии призвали навсегда закрыть два пункта пропуска на российской границе - «Инари» и «Париккала». Деятельность этих КПП приостановили на несколько лет. Первый не работал в связи с прекращением перевоза древесины, а второй - из-за санкционных ограничений ЕС против России.

В начале 2000-х между Россией и Финляндией работали более 10 переходов. Потом их число постоянно уменьшали.