Финские военные начали строить заграждения на границе с Россией

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«На КПП „Салла“ прибыла официальная служба поддержки Сил обороны. Мы начинаем совместно строить временные заграждения за пределами пункта пересечения границы», - указали в публикации.

В субботу, 18 ноября, Финляндия приостановила работу четырех контрольно-пропускных пунктов на южной границе с РФ. Свое решение правительство республики объяснило большим наплывом мигрантов. Местная газета Iltalehti сообщила, что финские власти планируют закрыть всю границу с Россией в ночь на среду, 22 ноября.

Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил, что представители России и Финляндии в ходе переговоров по ситуации на общей границе не смогли достичь взаимных договоренностей.

Тысячи финнов выступили против закрытия границы с Россией, заявив, что по другую сторону границы живут их родственники.