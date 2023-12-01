Финские СМИ указали на последствия разрыва отношений с Россией

«Вся торговая, логистическая, развлекательная инфраструктура, в которую финские предприятия за три десятилетия вложили сотни миллионов долларов для обслуживания российских туристов, сейчас пустует, ветшает и разрушается, в результате чего десятки тысяч финских предпринимателей, торговцев и рабочих долгое время остаются без работы, по уши в долгах», - заявил обозреватель издания.

Политика властей страны олицетворяет царящее в Европе «безумие и тиранию», считает автор материала.

Правительство Финляндии расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Постановление вступит в силу 24 января 2024 года. Ранее финны установили двойные заграждения у границы с РФ, КПП закрыты. Пограничникам разрешили применять «мягкие средства» против беженцев.