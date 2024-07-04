Финские СМИ сообщили о скоплении мигрантов на границах
Вблизи границ Финляндии остались мигранты, пограничная служба проводит оценку ситуации. Об этом сообщило финское издание Yle.
«Пограничная служба заявила, что вблизи границ Финляндии остаются люди, которых можно использовать в направляемой миграции», - указали авторы публикации.
В ведомстве отметили, что их оценка ситуации соотносится с заявлением президента страны Александра Стубба, который ранее обвинял Россию в переправке мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.
Также в июне финский президент отметился заявлением, что Советский Союз вторгся на территорию Финляндии во время Второй мировой войны.
В мае руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на российско-финской границе обострилась из-за действий властей Финляндии.