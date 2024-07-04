Финские СМИ сообщили о скоплении мигрантов на границах

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«Пограничная служба заявила, что вблизи границ Финляндии остаются люди, которых можно использовать в направляемой миграции», - указали авторы публикации.

В ведомстве отметили, что их оценка ситуации соотносится с заявлением президента страны Александра Стубба, который ранее обвинял Россию в переправке мигрантов из Ирака, Йемена, Сирии и Эфиопии.

Также в июне финский президент отметился заявлением, что Советский Союз вторгся на территорию Финляндии во время Второй мировой войны.

В мае руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов заявил, что обстановка на российско-финской границе обострилась из-за действий властей Финляндии.