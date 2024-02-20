Финские резервисты начали массово увольняться

Это количество существенно превышает отток военнообязанных по сравнению с прошлым годом - в 2023-м отказались от продолжения службы всего 1650 финнов.

Директор отдела гражданской службы страны Микко Рейонен в связи с этим заявил, что власти оказались не готовы к росту числа отставников, а для 600 уволившихся не хватит мест на курсах переподготовки на получение гражданских специальностей.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что его страна не собирается размещать на своей территории ядерное оружие , потому что в этом нет никакой необходимости.

Он также назвал недопустимым блокирование Венгрией вступление Швеции в НАТО. Заявку Финляндии страны альянса одобрили в апреле прошлого года.