Финские пограничники распылили газ в группу людей на границе с Россией

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», - заявил Муртонен.

Группа из 30 человек прибыла к погранпереходу Ниирала пешком и на велосипедах. При попытке пересечь границу их остановили пограничники. Они применили газ, он попал в лицо одному из мужчин, когда тот пытался пробежать мимо пограничников.

Пострадавшего осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, сообщил Муртонен. Вид газа финский чиновник не назвал, но сказал, что это газ, который обычно используют пограничники.

Финляндия планирует закрыть все пограничные посты с Россией. В Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы.