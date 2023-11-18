18 ноября 2023, 02:14

Финские пограничники распылили газ в группу людей на границе с Россией

РИА «Новости»
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Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен, его слова привел телерадиоканал Yle.

«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <…> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа», - заявил Муртонен.

Группа из 30 человек прибыла к погранпереходу Ниирала пешком и на велосипедах. При попытке пересечь границу их остановили пограничники. Они применили газ, он попал в лицо одному из мужчин, когда тот пытался пробежать мимо пограничников.

Пострадавшего осмотрели и оказали первую медицинскую помощь, сообщил Муртонен. Вид газа финский чиновник не назвал, но сказал, что это газ, который обычно используют пограничники.

Финляндия планирует закрыть все пограничные посты с Россией. В Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы.

Финляндия Россия
18 ноября 2023, 01:40
Взрывы прогремели в Киеве
Unsplash
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В Киеве прогремели взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ. Также появилась информация, что в сторону столицы Украины летят Shahed.

Киевская администрация сообщила о работе систем ПВО. В городе объявили воздушную тревогу. Жителям городов Староконстантинов и Чернигов посоветовали спрятаться в укрытии.

Также ночью раздавались взрывы в Хмельницкой области, работала система ПВО. Местные СМИ не сообщили подробности, официальной информации не поступало.

Киев Украина
18 ноября 2023, 00:49
Канцлера Германии Шольца позвали в бордель для решения проблем с проституцией
РИА «Новости»
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Германский союз работников секс-индустрии (BesD) пригласил немецкого канцлера Олафа Шольца в бордель, чтобы вместе решить проблемы в области проституции. Об этом сообщило РИА «Новости».

До этого Шольц призвал к сокращению этой сферы. По его словам, покупку интимной близости нельзя воспринимать нормально. При этом позиция Шольца противоречит мнению Федерального министерства по делам семьи, которое выступило против ужесточения закона о проституции.

«Мы хотели бы предоставить вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», - заявили BesD в обращении к Шольцу.

Также в организации отметили, что согласны с мнением канцлера ФРГ по поводу недопустимости торговли людьми и насилия, однако работники сексуальной индустрии не относятся к этой деятельности и на самом деле «предоставляют хорошие и ценные услуги».

Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер раскритиковал решение Германии о принятии большого числа мигрантов с разными религиозными и культурными ценностями. По его словам, это оказалось большой ошибкой.

Германия Олаф Шольц
18 ноября 2023, 00:29
Зеленский освободил уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
РИА «Новости»
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Президент Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского. Указ опубликовали на сайте украинского лидера.

Причины, по которым Зеленский освободил Тарасовского от должности, не уточнялись.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», - сказано в документе.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров якобы предложил уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Однако позже депутат Верховной рады Владимир Арьев сообщил, что его источники не подтвердили эту информацию.

Бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен считает, что Зеленский готовится арестовать Залужного и устранить его. По словам американского эксперта, в правительстве Украины произошел раскол между администрацией президента и военными.

В начале ноября Зеленский снял с должности командующего Силами специальных операций ВСУ Виктора Хоренко. Тот заявил, что узнал о своей отставке из СМИ. Он также признался, что не знает причин увольнения.

Владимир Зеленский Украина
18 ноября 2023, 00:14
Полет российских ракетоносцев к северу от Британии назвали предупреждением Путина
Пресс-служба Минобороны
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Пролет стратегических ракетоносцев Ту-160 и дальних бомбардировщиков Ту-22м3 ВКС России в Норвежском море был предупреждением Лондону и всему Западу по ситуации на Украине. Такое заявление сделала газета Express.

«Полет к северу от Британских островов можно рассматривать как устрашающий шаг <…> на фоне продолжающегося конфликта на Украине», - считают в издании.

Военные российские самолеты проводили стандартные учения, которые Минобороны проводит регулярно, отметили в газете и добавили, что отношения России и Запада остаются напряженными из-за конфликта в Восточной Европе.

Ранее в Узбекистане во время военных учений разбился вертолет Ми-8. Экипаж воздушного судна погиб. ЧП произошло на полигоне «Каттакурган» в Самаркандской области. Комиссия выясняет причины аварии.

Великобритания Самолеты Запад Владимир Путин

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