14 июня 2024, 14:24

Финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

РИА «Новости»
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Российские военные самолеты заподозрили в нарушении воздушного пространства Финляндии. Об этом сообщили на сайте пограничной службы северной страны.

Минобороны Финляндии уже сообщало о фиксации, предположительно, российского самолета. Однако погранслужба уточнила, что речь идет сразу о четырех воздушных судах.

«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», - указали в ведомстве.

По данным погранслужб, самолеты зафиксировали в самой глубокой точке - в 2,5 километра от границы.

Оборонное ведомство России в понедельник сообщало о вылете Ту-95мс и Ту-22м3. По данным Минобороны, самолеты выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Местами их сопровождали истребители зарубежных стран.

Финляндия Истребители Самолеты Россия
14 июня 2024, 14:21
Путин назвал виновника подрыва мировой стратегической стабильности
РИА «Новости»
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Мировую стратегическую стабильность подорвали Соединенные Штаты. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«Именно Вашингтон подорвал стратегическую стабильность, заявив об одностороннем выходе из договора о противоракетной обороне, о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - подчеркнул российский лидер.

По его мнению, в подрыве мировой стабильности также участвуют входящие в НАТО сателлиты США.

Ранее Путин отмечал, что России неважно , кто станет следующим американским президентом, - она будет работать с любым, кого изберет народ США.

Экс-лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп , вновь решивший участвовать в президентской гонке, называл отношения, которые у него были с Путиным, «очень хорошими». Трамп пояснял, что ему проще работать с сильными политиками.

США Россия НАТО Владимир Путин
14 июня 2024, 13:05
«Станет одним из стержневых институтов». Путин — о перспективах БРИКС
РИА «Новости»
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БРИКС со временем станет одним из стержневых регулирующих институтов в новом многополярном мире. Таким мнением поделился президент Владимир Путин на встрече с руководством МИД.

«В целом полагаю, что потенциал БРИКС позволит ему со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка», - констатировал глава государства.

Ранее он говорил о большом потенциале организации к расширению и заверял, что Россия будет поддерживать контакты с заинтересованными странами.

О желании вступить в БРИКС официально заявил Таиланд. Глава МИД страны Марис Санджампонгса вручил российскому коллеге Сергею Лаврову письмо о соответствующих намерениях. В тайском МИД предположили, что, вступив в организацию, страна смогла бы повысить ее «инклюзивность и взаимосвязанность» и повысить ее эффективность в работе над продвижением интересов развивающихся стран.

Владимир Путин МИД РФ БРИКС
14 июня 2024, 12:52
Любая страна сможет пострадать от «дипломатии по-натовски» — Путин
РИА «Новости»
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Коллективный Запад ради своих интересов готов задавить любую страну мира. Никто не застрахован от агрессии со стороны НАТО, заявил на встрече с руководством МИД президент Владимир Путин. Трансляцию вело РИА «Новости».

По словам главы государства, западная схема обеспечения безопасности и процветания в мире, провозглашенная «единственно правильной», перестала работать. Президент назвал главный принцип «дипломатии по-натовски» при решении сложных междоусобных конфликтов - обвинить во всех грехах одну из сторон, которая неугодна альянсу, и обрушить на нее экономические санкции, политическую, информационную, военную мощь. Путин напомнил, что такой подход применили в Югославии , Ираке, Сирии, Афганистане, Ливии и других странах.

«По сути, ни одна страна в мире не застрахована от того, чтобы пополнить этот печальный список», - сказал он.

Путин обвинил Запад в попытке вмешаться во внутренние дела стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Он объяснил это попыткой усилить давление на государства, развитие которых решили сдерживать.

Дипломатия Международные отношения Запад НАТО Владимир Путин МИД РФ
14 июня 2024, 12:50
«Время пришло». Путин заявил о развитии вопроса коллективной безопасности
РИА «Новости»
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Пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на совещании с руководящим составом МИД России.

«Пришло время начать широкое обсуждение по созданию двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в перспективе нужно вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в евразийском регионе. В нынешней ситуации это может казаться нереальным, отметил президент. Для этого нужно выстроить надежную систему безопасности в будущем.

Также Путин затронул тему украинского конфликта. По его словам, этот кризис не является конфликтом двух государств или народов. События в постсоветской республике - это следствие агрессивной политики Запада.

Россия Владимир Путин МИД РФ

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