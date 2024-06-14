Финская погранслужба заподозрила Россию в нарушении воздушного пространства

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Минобороны Финляндии уже сообщало о фиксации, предположительно, российского самолета. Однако погранслужба уточнила, что речь идет сразу о четырех воздушных судах.

«Предполагается, что инцидент был совершен звеном из четырех самолетов, включая два бомбардировщика и два истребителя», - указали в ведомстве.

По данным погранслужб, самолеты зафиксировали в самой глубокой точке - в 2,5 километра от границы.

Оборонное ведомство России в понедельник сообщало о вылете Ту-95мс и Ту-22м3. По данным Минобороны, самолеты выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Местами их сопровождали истребители зарубежных стран.