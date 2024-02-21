21 февраля 2024, 16:56

Финская погранслужба предложила навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

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Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

Пограничники выступили с идеей прекратить работу пунктов «Инари» и «Париккала». Их деятельность временно приостановили на несколько лет. «Инари» не работал из-за прекращения импорта древесины, а «Париккала» - из-за санкций Европейского союза.

В начале 2000-х годов между Финляндией и Россией действовали более 10 переходов. С тех пор их количество постоянно сокращали.

Финское правительство 8 февраля 2024 года продлило закрытие границы с Россией до 14 апреля. МВД обвинило российскую сторону в том, что на территории государства у границы якобы проживают сотни или даже тысячи мигрантов, которые «ждут возможности продолжить путь в Финляндию».

Финляндия Россия
21 февраля 2024, 16:19
Здравый смысл покинул чат. Депрессия и дорогие продукты стали «лучшими друзьями» Финляндии
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Финляндия всегда считалась особой страной для России, несмотря на присутствие там русофобии. Но после вступления в НАТО здравый смысл покинул финнов. На смену ему пришли дорогие продукты, закрывающиеся предприятия, общая депрессия и милитаристский угар. Что потеряла Финляндия, отказавшись от «русского соседа», рассказал в колонке для Telegram-канала «360» автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Извлекали пользу от отношений с Россией Сейчас много говорится о плачевной ситуации в Германии, но есть еще одна страна, которая пострадает от недальновидности и русофобии властей, возможно, даже больше, чем Германия. Это Финляндия. Страна, которая десятками лет считалась чуть ли не идеалом пресловутого европейского благополучия.

Все дело в том, что это благополучие, как и в случае с Германией, было обусловлено сотрудничеством с Россией.

В случае с Финляндией - даже в большей степени, так как у страны были очень хорошие отношения даже с СССР. И финны умело извлекали экономическую пользу из этих отношений.

Сотрудничество касалось не только энергетики, но и многих сфер экономики вплоть до того, что даже в советские времена финны открывали совместные предприятия. А собственная индустрия по большей части была завязана на бесперебойных поставках недорогого сырья из СССР, а затем и России, которые, в свою очередь, покупали много финской продукции.

Привилегии закончились Теперь все это осталось в прошлом, а страна ввергнута в самый настоящий милитаристский угар. Финны вступили в НАТО, им активно промывают мозги, многие на полном серьезе учатся стрелять, готовясь к «будущей войне» с Россией.

А экономика тем временем переживает очень плохие времена. Страна находится на пороге рецессии. И эта проблема не временная, она системная. Финские экономисты предупреждают о том, что дела в экономике страны будут идти все хуже и через какое-то не такое уж и отдаленное время о финском процветании придется забыть.

Для СССР и России Финляндия всегда была привилегированной страной. Даже несмотря на то, что финны были тихими русофобами, но тем не менее здравый смысл брал верх. Теперь же он остался в прошлом. Не хочется верить в возможность войны России с Финляндией, но и без этого финны потеряли очень многое - доверие и хорошее отношение своего огромного соседа, который ничего от Финляндии не требовал. Хватало нейтрального статуса и того самого здравого смысла.

Так что финнам скоро придется мазать на хлеб масло не сливочное, а ружейное, и вернуть все в то состояние, которое было раньше, точно не получится. По крайней мере в обозримом будущем.

Германия Финляндия СССР Международные отношения Россия Экономика
21 февраля 2024, 16:14
ЗАЭС отключили от резервной линии электропередачи
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Запорожскую атомную электростанцию во вторник отключили от резервной внешней линии электропередачи. АЭС получает энергию от единственной работающей линии, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, чьи слова привели на сайте организации.

«Запорожская АЭС потеряла контакт с последней резервной внешней линией электропередачи и получает электричество, в котором она нуждается, через единственную линию напряжением 750 кВ», - отметил Гросси.

Это подрывает хрупкую ядерную безопасность на электростанции, подчеркнул гендиректор МАГАТЭ.

Ранее в организации предупредили о существовании реальной угрозы крупной ядерной аварии на ЗАЭС. Объект давно не подвергался атаками, но в регионе продолжаются боевые действия. Иногда они проходят недалеко от станции.

Специалисты МАГАТЭ обнаружили мины вокруг АЭС. Их установили для защиты от диверсий.

АЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ
21 февраля 2024, 15:41
Неадекватные люди. Байден попытался бить Трампа его же оружием, но вышел рикошет
Телеканал «360»
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Американские СМИ беззастенчиво слили предвыборную стратегию Джо Байдена по отношению к его основному сопернику на выборах президента США — Дональду Трампу. Но оригинальностью стратегия не отличается. По словам журналистов, действующий глава Белого дома проинструктировал помощников, что в публичных заявлениях надо делать акцент на неадекватности республиканца и его провокационных заявлениях. Как предвыборная гонка уже свелась к постулату «сам дурак», наблюдал «360».

Найдите десять отличий Как же исправлять ситуацию? Помощники Джо Байдена решили отзеркалить тактику своего конкурента. Они не скрывают: задача в 2024 году - поляризовать Байдена и Трампа настолько, чтобы между ними не оставалось ничего политически общего.

«Дональд Трамп - полная противоположность всему, что отстаивает и чего достиг президент Байден с момента вступления в должность. Главным приоритетом кампании на следующие девять месяцев будет предоставление избирателям этого сурового выбора», - поделился с журналистами директор по быстрому реагированию предвыборного штаба Байдена Аммар Мусса.

Все это, конечно, феерично и зажигательно: в стране, перепридумавшей индустрию развлечений, предвыборная кампания - тот еще бродвейский мюзикл. И хорошо - люди требуют хлеба и зрелищ, а в это время по-настоящему управляющие Америкой люди (крупный капитал, разведка и военно-промышленный комплекс) делают свои дела.

Только присмотритесь: разница между 77-летним Дональдом Трампом и 81-летним Джо Байденом невелика - ни по возрасту, ни по риторике, ни по действиям, ведь обоих у власти уже видели. Разве что один чаще теряет равновесие и коннект с собственным сознанием. Так что американская президентская гонка пока напоминает какой-то безудержный политический жабогадюкинг.

«Указание президента, судя по всему, демонстрирует, что сам Байден считает крайне важным представить своего предполагаемого оппонента-республиканца невменяемым и непригодным для должности», - рассказали сотрудники CNN.

По словам тех самых доверенных источников, ценные указания Байдена попали в штаб еще до того, как в игру вступил спецпрокурор Роберт Хура. Тот мягко намекнул в своем докладе на небрежное обращение Джо Байдена с секретными документами в силу когнитивных способностей, которые находятся на таком уровне, что его даже к ответственности не привлечешь за хранение гостайны в гараже.

Теперь эту тактику применяют против него самого. Вопрос - насколько успешно.

Дональд Трамп вовсю насмехается над немощным Байденом, традиционно пританцовывая на митингах, и уверяет, что старый президент способен только путаться в мыслях и словах, бомбить без разбора ближневосточные страны, оскорблять Путина и Си Цзиньпина.

Джо Байден в это время представляет Трампа агрессивной обезьяной с ядерным гранатометом наперевес.

Так, когда бывший президент пригрозил на радость поддерживающим его налогоплательщикам, что при нем США могут прекратить поддерживать страны НАТО и с радостью начнут наблюдать, если Россия захочет пройтись по Европе триумфальным маршем (казалось бы, при чем тут Россия), предвыборный штаб Байдена разослал подписчикам электронные письма с заголовком: «На случай, если вы думаете, что Трамп шутит о НАТО: он не шутит».

На этом фоне врач Барака Обамы и Дональда Трампа Ронни Джексон, ныне член палаты представителей конгресса США, потребовал, чтобы Джо Байден прошел-таки когнитивный тест. Задача - доказать, что он вообще в состоянии управлять ядерной державой. У американского лидера впереди и правда медосмотр, но когнитивные проверки туда мудро не включили.

О том же публично заявил миллиардер Илон Маск на своей странице в X.

«Прохождение базового когнитивного теста не должно быть необязательным для человека, контролирующего ядерный чемоданчик», - написал предприниматель.

Байден, напомним, был так взбешен, что даже сделал на эту тему объявление для журналистов в прайм-тайм - в тот же день, когда в эфир вышло интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Глава Белого дома в ответ на вопрос о докладе Хура огрызнулся, что «знает, черт возьми, что делает» и заявил, что поставил страну на ноги.

Республиканцам, правда, кажется, что на колени.

Адекват - не их формат Коварный план Джо Байдена выставить Дональда Трампа непригодным для еще четырех лет в Овальном кабинете обнародовал довольно дружественный демократам канал CNN.

Ссылаясь на источники, ознакомленные с инструкцией президента США для внутреннего пользования в предвыборном штабе, журналисты сообщили: Байден называет почти трикстерские высказывания Трампа «сумасшедшим дерьмом» и хочет, чтобы американцы воспринимали слова его конкурента тем же образом.

Но кому это пойдет на пользу больше - Трампу или Байдену? Такая поляризация с двух сторон действительно может стать решающим фактором для американцев, поскольку Трамп всю предвыборную гонку сам с удовольствием напоминает, чего именно «добился» Байден. А послужной список большой: жесточайший миграционный кризис на южной границе США , траты космических сумм бюджетных денег на Украину, фентаниловая лихорадка. Республиканец настаивает: он бы такого бардака не допустил.

Более того, у Дональда Трампа уже был неплохой опыт агрессивной кампании, когда он в своих речах и предвыборной рекламе упоминал оппонента чаще себя самого: в 2016 году именно так, «от противного», миллиардер победил Хиллари Клинтон, которую назвал не иначе как «лживая Хиллари».

США Дональд Трамп Россия Оружие НАТО Джо Байден
21 февраля 2024, 12:26
Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций
Unsplash
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Евросоюз согласовал 13-й пакет антироссийских санкций, который планировали приурочить к годовщине начала спецоперации. Ограничительные меры введут против порядка 200 физических и юридических лиц, сообщило Reuters.

Источники агентства заявили 21 февраля, что Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций.

Аналогичная информация появилась на странице бельгийского председательства в Совете ЕС в X (бывшем Twitter). Пресс-служба заявила, что послы Евросоюза достигли «принципиального согласия» по очередному пакету санкций. Теперь предстоит письменная процедура утверждения в Совете Евросоюза. В случае успеха ограничения введут к 24 февраля.

Санкции Евросоюз Экономика

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