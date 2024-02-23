Финская компания Stockmann сменит название на Lindex

США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома — АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

США ввели санкции в отношении более чем 500 российских физических и юридических лиц. В списке оказались три дочерние предприятия Росатома - АО «Русатом Арктик», «Иннохаб» и ФГУП «НИТИ им. А. П. Александрова». Об этом проинформировал Госдеп США.

В перечень также включили судостроительный комплекс «Звезда», расположенный в Приморском крае, особую экономическую зону «Алабуга» и ООО «Альбатрос», производящий разведывательные БПЛА.

В ведомстве подчеркнули, что рестрикции направлены против финансового сектора России, ОПК, сетей закупок и лиц, уклоняющихся от ограничений, на нескольких континентах.

Ранее сообщалось, что Россия ответила на принятый Евросоюзом 13-й пакет санкций , расширив список представителей и организаций блока, которым запрещен въезд в страну. В стоп-лист вошли чиновники, которые работают в силовых ведомствах, коммерческих организациях стран ЕС, а также граждане, «ответственные за оказание военной помощи неонацистскому режиму в Киеве», уточнил МИД РФ.