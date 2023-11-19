Финская АЭС «Олкилуото-3» перестала работать из-за неисправности

«Производство электроэнергии на „Олкилуото-3“ было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке», - сказано в сообщении.

По данным оператора, причину произошедшего сейчас выясняют. Когда работу АЭС возобновят, информацию об этом опубликуют.

АЭС «Олкилуото» - это огромная атомная электростанция в западной части Финляндии. Ее построили на побережье Ботнического залива Балтийского моря. На предприятии действуют три реактора, которые представляют 30% всей получаемой энергии страны.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что в Германии не будут использовать атомную энергию. Политик объяснил, что страна расширит использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечный свет, ветер и вода.

В апреле этого года немцы отключили три последние АЭС , работающие в государстве, - «Эмсланд», «Неккарвестхайм-2» и «Изар-2». Решение по закрытию подобных станций в Германии приняли больше десяти лет назад после аварии на «Фукусиме» в Японии.