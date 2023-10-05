Финны готовятся к столкновению с Россией при помощи компьютерных симуляций

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Обозреватель Стивен Эрлангер отметил, что ранее Финляндия «вела многочисленные войны с Россией». После начала спецоперации на Украине финское руководство решило увеличить военный бюджет и количество учений для резервистов и новобранцев.

«Два взвода солдат вели бой с помощью компьютерной симуляции: одна команда атаковала, а вторая, в другой комнате, пыталась защищаться», - рассказал журналист о новой стратегии Финляндии.

Обычно смоделированные компьютером ситуации повторяют на реальной местности с настоящим снаряжением, добавил Эрлангер.

Финляндии после вступления в НАТО придется сильно увеличить расходы на вооружение из-за обширных границ с Россией. В случае, если страну привлекут к военной составляющей альянса, его воспримут как передовую для возможного конфликта с Россией.