Финляндия заявила о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты», - подчеркнул Орпо.

При таком сценарии, по словам политика, прием запросов на убежище сосредоточат в другом месте, кроме восточной границы.

«Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или [морских] портах, но не на восточной границе», - пояснил Орпо.

Ранее финские власти закрыли семь из восьми пограничных переходов на сухопутной границе между Финляндией и Россией. Причиной назвали неконтролируемое прибытие граждан третьих стран. Мера по закрытию КПП будет действовать до 23 декабря этого года.

В минувшую пятницу, 24 ноября, губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ситуацию на контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области, где сотни мигрантов выстроились в очередь, чтобы пересечь российско-финскую границу, удалось стабилизировать.

По его данным, 55 человек перевезут оттуда к единственному в России открытому КПП с Финляндией - МАПП «Лотта» в Кольском районе. Еще около 200 иностранцев отправили на автобусах в Петербург, так как они решили остаться в России. Все необходимые документы и разрешения у них имеются.