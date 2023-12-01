Финляндия запустила курс по соблюдению санкций против России

В заявлении отметили, что санкции «беспрецедентно обширны», и реализация ограничений может вызвать проблемы. Именно для того, чтобы расширить знания финнов в этой сфере, запустили этот курс, доступный для всех желающих. МИД уточнил, что на курсе объяснят не только аспекты всех санкционных систем, но и особенности конкретно антироссийских рестрикций. Желающих научат выявлять случаи обхода санкций, проводить комплексные проверки.

Ранее директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев в беседе с журналистами констатировал, что с февраля прошлого года Финляндия ведет последовательную антироссийскую политику. С того момента страна вступила в НАТО, помогла Украине, запретила въезд большинству россиян и, наконец, запланировала изъять их недвижимость. Однако все недружественные действия не останутся без ответа с российской стороны, подчеркнул Беляев.