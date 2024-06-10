Финляндия заподозрила российский самолет в пересечении границы

Если окунуться в историю, то Германия никогда не являлась единым государством. Создать целостную страну не удавалось ни канцлеру Бисмарку, ни Гитлеру, а объединение западной и восточной частей Германии стало исторической ошибкой. Шансы на единое будущее Германии в колонке для Telegram-канала 360.ru оценил автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее - его прямая речь.

Смесь народов А с чего мы все вообще взяли, что немцы - это некий единый народ? Вообще на Руси немцами назвали всех иностранцев, ибо немые, потому что по-русски не говорят. Ну, а потом как-то повелось, что это слово начали применять в отношении германцев, народностей которых, кстати, великое множество. И даже языковым принципом их объединить сложно, ибо вроде бы единый немецкий язык разный чуть ли не во всех землях. А есть еще и Австрия, которая вообще стоит особняком.

История Германии сложная и запутанная. Это история смешивания разных народов, рождений и распадов империй, завоеваний и поражений. Германия никогда не была единым государством.

В таком виде она просуществовала до 1945 года, когда была разделена на западную и восточную части. И, как показало время, это деление было абсолютно естественным.

До Бисмарка нынешняя Германия представляла собой целую кучу королевств, графств, герцогств и городов-государств. Все они враждовали между собой, и между ними частенько шли кровавые войны. Вот любили этим заниматься корольки и курфюрсты. Этой участи избежали южные германцы, которые, кстати, всегда были имперской нацией.

Целостность Германии под угрозой Как показало время, создать единую немецкую нацию не удалось ни Бисмарку, ни Гитлеру, ни Гельмуту Колю. Только деление теперь более четкое и ясное - на запад и восток. И даже Берлин в восточной части выглядит сейчас совершенно чужеродным телом для той территории, где он расположен.

Объединение двух Германий было огромной исторической ошибкой, от которой в итоге будут страдать сами немцы. И вопрос только в том, когда в стране проблемы выйдут на такой уровень, когда единство Германии окажется под угрозой.

Но это может быть и достаточно короткий срок, потому что нынешние власти и те, кто может прийти им на смену, делают для этого абсолютно все. Вполне может быть, что по заказу своих заокеанских хозяев.