01 января 2025, 00:01

Финляндия закрыла выезд из страны семи морякам танкера Eagle S

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Проходящим подозреваемыми по уголовному делу электрического кабеля Estlink 2 семи членам экипажа танкера Eagle S закрыли выезд из Финляндии. Об этом сообщила пресс-служба национальной полиции.

Само судно остается на стоянке в Сватербеке. Сроков его освобождения в ведомстве не назвали.

Старший детектив из Национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямяки заявила, что для подозреваемых запрет на выезд из страны самая мягкая мера пресечения из возможных.

«По мере продолжения расследования собирается дополнительная информация, поэтому не исключено, что число лиц, на которых распространяется запрет на выезд увеличится», - подчеркнула она.

Направлявшийся из Санкт-Петербурга в Египет танкер Eagle S задержали в Финляндии 26 декабря. Следователи считают, что судно своим якорем порвало электрический кабель Estlink 2 в Балтийском море. По мнению криминалистов, следы якоря протянулись на несколько десятков километров по морскому дну. Но сбор доказательств затянулся из-за сложных погодных условий.

Уголовное дело Финляндия Полиция
31 декабря 2024, 23:13
США предрекли самые мощные мегаштормы в истории
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
США угрожает череда самых мощных штормов в истории. Такой прогноз сделала группа международных экспертов в книге «Пятая категория: суперштормы и потепление океанов, которые их питают», сообщило Daily Mail.

По словам автора и моряка Портера Фокса, Соединенным Штатам придется столкнуться с более сильными бурями, чем ураган «Хелен». Более 60 экспертов сделали вывод, что сжигание ископаемого топлива спровоцировало выброс эквивалентной энергии в системы Земли, предвещая новую эру «мегаураганов».

В своей работе Фокс поделился теорией возникновения урагана «Даниэль», который может обрушиться на восточное побережье США до конца столетия. Он утверждает, что шторм будет сопровождаться ветром со скоростью 308 километров в час.

Кроме того, шторм может грозить Нью-Йорку серьезными последствиями. Например, разрушением моста Верраццано-Нэрроус, набережных и защитных сооружений в Нижнем Манхэттене. Это приведет к гибели свыше 42 тысяч человек, резюмировал Фокс.

Осенью ураган «Милтон» обрушился на Флориду. В результате тайфунов и сильных ливней погибли 10 местных жителей.

США Нью-Йорк Ураган Шторм Флорида Тайфун
31 декабря 2024, 23:06
Шольц записал неудачное новогоднее обращение и получил море хейта
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Новогоднее обращение канцлера Германии Олафа Шольца вызвало волну негодования со стороны пользователей в социальной сети X (бывший Twitter). В комментариях под постом главы немецкого правительства критики напомнили Шольцу о падении экономики, а также пожелали провала его партии на выборах в бундестаг в 2025 году, чтобы он не мог занять пост канцлера.

В своем новогоднем обращении к нации Шольц признал, что Германия сейчас переживает не лучшие времена.

«Многие задаются вопросом: куда мы движемся. Мой ответ: к взаимному уважению, доверию, интересам и вовлеченности, чтобы сделать 2025 год хорошим», - заявил Шольц.

В комментариях пользователи посоветовали главе правительства «заткнуться, чтобы не стать нелепее, чем он уже есть».

Также Шольца назвали «наивным пацифистом», а администрации площадки предложили пометить его аккаунт как «пародийный, потому что политик не может быть таким».

Также подписчики Шольца обрадовались, что скоро он оставит пост канцлера Германии после выборов в Бундестаг.

Но нашлись и те, кто следит не только за аккаунтом канцлера Германии, но и за владельцем площадки Илоном Маском, который сегодня назвал главу правительства Германии Оафом Шитцем , «который гарантированно проиграет выборы».

Придуманное Маском прозвище Шольца в переводе с английского созвучно с вариантом слова «отстойный». Такие комментарии также появились под новогодним обращением главы немецкого правительства.

Германия Twitter Олаф Шольц
31 декабря 2024, 22:44
Канцелярия Нетаньяху поздравила израильтян с Новым годом на русском языке
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Поздравление с Новым годом опубликовала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Пост на русском языке появился в соцсети X.

«С Новым годом!» - написали в сообщении.

Вторую надпись сделали на иврите, которая переводится как «С Новым гражданским годом!» В Израиле Новый год отмечают по еврейскому календарю. Эта дата приходится на осень - 1 и 2 числа месяца тишрей, в 2024 году они пришлись на период с вечера 2 по вечер 4 октября.

Израильтяне не празднуют Новый год 1 января, поэтому этот день не считается выходным. Однако жители страны могут не приходить на работу, в таком случае один день вычтут из отпуска.

Президент Владимир Путин ранее обратился к россиянам с новогодним обращением. Он подчеркнул, что Россия может по праву гордиться сделанным, но ей предстоит еще многое решить.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым 2025 годом, назвав российского лидера своим самым близким другом.

Израиль Россия Владимир Путин Новый год Биньямин Нетаньяху
31 декабря 2024, 22:30
Британцев оставили без празднования Нового года
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Власти ряда городов в Великобритании отменили новогодние мероприятия из-за штормового предупреждения. Об этом сообщила газета The Guardian.

«Прогнозируемые сильные ветры стали поводом для отмены мероприятий в честь 2025 года в Блэкпуле, набережной Ньюкасла, острове Уайт, Бангоре в северном Уэльсе и Рипон в Северном Йоркшире», - отметили в материале.

По словам организаторов мероприятий, из-за прогнозируемого сильного ветра и дождя отменили уличный фестиваль Хогманай в Эдинбурге. Новогодний фейерверк в Лондоне не стали отменять.

Британская метеорологическая служба продолжает контролировать погодные условия в стране. Также британцев предупредили о возможных задержках в движении поездов из-за дождя и ветра. Штормовое предупреждение будет действовать до 2 января.

В Москве временно закрыли посещение Красной площади с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января. Каток возле ГУМ будет работать по обычному расписанию.

Лондон Праздники Великобритания Фестивали

Новости по теме