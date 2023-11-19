19 ноября 2023, 13:42

Финляндия закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за перегруженности

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Руководство Финляндии закрыло пятый по счету контрольно-пропускной пункт на границе с Россией. Об этом финская пограничная служба сообщила в соцсети X (бывший Twitter).

Движение через КПП «Вартиус» возле района Кайнуу остановили вечером 18 ноября.

«КПП „Вартиус“ перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу», - указали в погранслужбе.

Пункт закрылся примерно в 19:20 по московскому времени. По информации финских СМИ, границу в этот день собирались пересечь 67 беженцев с Ближнего Востока. Издание Iltalehti отметило, что закрытие КПП временное, и его откроют уже 19 ноября.

Ранее Финляндия приостановила работу четырех крупнейших по пассажиропотоку пропускных пунктов на границе с Россией. Финские власти планируют возобновить их работу с 18 февраля.

На такой шаг страна пошла в связи с растущим потоком беженцев с Ближнего Востока. Граждане Сирии, Сомали, Ирака и других стран пытаются пересечь границу , добираясь до КПП на скутерах и самокатах, потому что финская сторона запретила переход границы на велосипедах.

Финляндия Россия
19 ноября 2023, 13:02
Япония провела военные учения по защите отдаленных территорий
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Японские военные провели учения по защите отдаленного острова Токуносима, расположенного в северной части островов Рюкю. Об этом сообщило издание The Japan Times.

«Японские морские пехотинцы на десантных машинах в воскресенье штурмовали островной пляж на берегу Восточно-Китайского моря, симулируя атаку, чтобы вытеснить захватчиков с территории, которая, по мнению Токио, уязвима для нападения со стороны Китая», - отметили журналисты.

Генерал Есихидэ Есида заявил, что основная цель учений - показать, что в случае чрезвычайной ситуации страна может ответить. Как предположили авторы материала, масштабы и темпы военных учений в Японии в течение следующих лет увеличатся, в том числе при участии сил США.

Летом 2023 года Япония, США и Канада проводили военно-морские учения вблизи Курил. Страны задействовали свои боевые корабли, Япония - эсминец Hyuga. Целью мероприятий тогда назвали улучшение тактических возможностей островного государства и укрепление сотрудничества страны с двумя другими.

Военные учения Япония
19 ноября 2023, 12:52
Медведев увидел в словах Байдена квинтэссенцию американской доктрины безопасности
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США инвестируют в свой военно-промышленный комплекс и финансируют войны в других странах, чтобы себя обезопасить. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

Он прокомментировал слова президента США Джо Байдена о том, что мировые кризисы могут привести к прогрессу. Медведев назвал это заявление квинтэссенцией американской доктрины безопасности и добавил, что США осознанно стремятся разжечь конфликты в других государствах.

«„Инвестиции“ в собственный ВПК, в войны на других континентах делают Штаты „более защищенными“. <…> Деньги кровь = хорошие инвестиции. Без комментариев», - отметил зампред Совбеза.

Медведев подчеркнул, что Байден полностью отдавал себе отчет, когда говорил о «пользе» кризисов. Он обратил внимание, что американский лидер не допускал «оговорку по Фрейду», а четко объявил всему миру о позиции США.

Ранее газета The Washington Post опубликовала статью Байдена. Президент США указал, что обострение конфликтов в секторе Газа и на Украине могут принести миру пользу и прогресс.

США Дмитрий Медведев Джо Байден
19 ноября 2023, 12:29
Йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда Израиля
Freepik
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Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости доступных хуситам средств поражения, подвергнутся атаке. Об этом написал ТАСС со ссылкой на Telegram-канал Сариа.

«Вооруженные силы Йемена объявляют, что они будут атаковать <…> передвигающиеся под флагом сионистского образования, эксплуатируемые израильскими компаниями, принадлежащие израильским компаниям суда», - заявил он.

Ранее, 1 ноября, Яхья Сариа отчитался о нанесении ракетного удара по Израилю.

Он предупредил о продолжении ракетных ударов и пояснил, что решение связано с израильской военной операцией в секторе Газа. Позже появились кадры запуска ракет по еврейскому государству.

После этого посол Израиля в России Александр Бен Цви сообщил, что Израиль не воюет с Йеменом и в принципе не находится в состоянии войны ни с одним государством. Боевые действия идут только против ХАМАС.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
19 ноября 2023, 11:51
«Набор несуразиц». Захарова оценила статью Байдена для The Washington Post
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «набором несуразиц» статью президента Соединенных Штатов Джо Байдена для The Washington Post. Пост с едким отзывом появился в Telegram-канале дипломата.

«Прочитала „статью Байдена“ про то, как конфликты на Украине и на Ближнем Востоке „приведут к большому прогрессу“. Тот самый случай, когда хочется дождаться не анализов статьи, но [анализов] автора. Абсурдный набор несуразиц», - подчеркнула Захарова.

Подписчики поддержали ее и тоже высмеяли заявления Байдена. Они предположили, что эти идеи ему «Альцгеймер нашептал», а результаты анализов «будут плачевными», а также назвали статью американского лидера «записками сумасшедшего».

В упомянутом материале Джо Байден отметил, что не стоит «забывать уроки времени и нашей истории», судя по которым, «из большой трагедии и потрясения может получиться огромный прогресс». Он указал на то, что США должны добиваться намеченных целей.

США Мария Захарова МИД РФ Джо Байден

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