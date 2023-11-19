Финляндия закрыла КПП «Вартиус» на границе с Россией из-за перегруженности

Движение через КПП «Вартиус» возле района Кайнуу остановили вечером 18 ноября.

«КПП „Вартиус“ перегружен. В настоящее время мы не рекомендуем пользоваться им для перехода через границу», - указали в погранслужбе.

Пункт закрылся примерно в 19:20 по московскому времени. По информации финских СМИ, границу в этот день собирались пересечь 67 беженцев с Ближнего Востока. Издание Iltalehti отметило, что закрытие КПП временное, и его откроют уже 19 ноября.

Ранее Финляндия приостановила работу четырех крупнейших по пассажиропотоку пропускных пунктов на границе с Россией. Финские власти планируют возобновить их работу с 18 февраля.

На такой шаг страна пошла в связи с растущим потоком беженцев с Ближнего Востока. Граждане Сирии, Сомали, Ирака и других стран пытаются пересечь границу , добираясь до КПП на скутерах и самокатах, потому что финская сторона запретила переход границы на велосипедах.