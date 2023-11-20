20 ноября 2023, 11:48

Финляндия закроет оставшиеся КПП на границе с Россией — СМИ

РИА «Новости»
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Руководство Финляндии заявило о готовности закрыть четыре оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Решение может вступить в силу в ночь с 21 на 21 ноября. Об этом сообщило издание IltaLehti.

В пятницу, 17 ноября, финские власти заявили о закрытии четырех из восьми КПП, они находились на юго-востоке государства. Ожидается, что их полностью ликвидируют до 18 февраля следующего года. Оставшиеся контрольно-пропускные пункты расположены на севере Финляндии.

РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки сообщило, что решение Финляндии о закрытии о беспокойстве из-за закрытия четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы. Россия намерена проработать ответные меры.

Ранее Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с РФ. Власти страны объяснили данное решение большим потоком беженцев, просивших убежища. На следующий день «Вартиус» открыли, однако там пограничники начали возводить барьер. На помощь им пришли военные.

Финляндия Россия
20 ноября 2023, 12:46
Кремль назвал русофобской политику решившей закрыть оставшиеся КПП Финляндии
РИА «Новости»
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Русофобская политика Финляндии, решившей закрыть оставшиеся контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, вызывает сожаление. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

По данным издания IltaLehti , финские власти собрались закрыть четыре оставшихся КПП на границе с Россией. Решение может вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября.

Комментируя эту информацию, Песков отметил, что Россия вряд ли может повлиять на ситуацию. У российской стороны нет диалога с финскими властями, причем не по своей вине, поскольку не РФ инициировала сворачивание отношений, указал представитель Кремля.

Пресс-секретарь Владимира Путина напомнил, что раньше между Россией и Финляндией были добрые и прагматичные отношения, основанные на взаимоуважении.

«Мы сожалеем, что на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция», - сказал Песков.

Финляндия объяснила решение закрыть КПП якобы неконтролируемым прибытием с российской территории беженцев из Сирии, Ирака и Сомали. Представитель Кремля заявил, что Россия не принимает обвинения в адрес своих пограничников, поскольку они соблюдают все инструкции.

В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла пограничные пункты Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Это решение будет действовать минимум до 18 февраля следующего года.

Кремль Финляндия Дмитрий Песков Международные отношения Россия
20 ноября 2023, 12:43
Половину россиян вывезли из сектора Газа
Global Look Press
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Россия продолжит работу по эвакуации соотечественников из сектора Газа, на данный момент анклав покинули около половины находившихся там россиян. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы рады, что в Россию смогли попасть чуть меньше половины желающих. Наши спасатели продолжат работать, этот процесс продолжится», - сказал он.

Песков отметил, что российские власти тщательно отслеживают работу по освобождению соотечественников из Газы.

«Работа идет на ежедневной основе, они очень напряженная. Мы следим за действиями дипломатов... по вызволению россиян, желающих покинуть этот район», - добавил пресс-секретарь Владимира Путина.

В субботу, 18 ноября, специальный борт МЧС со 120 вывезенными из Газы россиянами отправился в Москву из Каира. На протяжении полета их сопровождали психологи и медики, писал RT.

Глава Калужской области Владислав Шапша сообщал, что часть эвакуированных соотечественников отправят в обустроенный пункт временного размещения в регионе.

Дмитрий Песков Конфликт Израиля и Палестины Палестина
20 ноября 2023, 11:51
Отношения России и Китая выдержали испытания международными сложностями — Си Цзиньпин
РИА «Новости»
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Китайско-российские отношения выдержали испытания трудностями международной обстановки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в приветствии участникам X Диалога «Единой России» и Коммунистической партии Китая. Обращение зачитал глава отдела международных связей ЦК Компартии КНР Лю Цзяньчао.

Си Цзиньпин отметил, что мир вступил в новый период турбулентности и преобразований.

«Китайско-российские отношения выдержали испытания стремительными изменениями международной обстановки», - обратил внимание председатель КНР.

Китайский лидер напомнил, что в 2024 году его страна и РФ отметят 75-летие установления дипломатических отношений. КНР готова твердо развивать с Россией двусторонние отношения в духе вечного добрососедства, а также всестороннего стратегического взаимодействия в интересах обоих государств, указал Си Цзиньпин.

Ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета Китая Чжаном Юся в Москве. Во время встречи глава государства попросил передать привет Си Цзиньпину.

Россия Китай Си Цзиньпин
20 ноября 2023, 11:33
Армия обороны Израиля обвинила женщин в провале при отражении атаки ХАМАС
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Наблюдавшее за границей с сектором Газа подразделение израильской армии предупреждало о готовящейся атаке со стороны палестинских радикалов ХАМАС. Однако эту информацию проигнорировали. Об этом сообщила газета Haaretz со ссылкой на источники.

Занимавшееся наблюдением за границей с Газой подразделение состояло исключительно из молодых девушек. Они зафиксировали подозрительную активность палестинских радикалов. Как уточнил RT , информацию девушки-военные передали офицерскому командованию Армии обороны Израиля. Однако на их данные не обратили внимания.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что, если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», - подчеркнули авторы материала.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что еврейское государство провалило миссию по предупреждению нападения радикалов движения ХАМАС из Газы.

В начале ноября палестинские боевики ударили по крупному портовому городу Ашдод. Власти Израиля объявляли воздушную тревогу.

Израиль Военные Женщины Конфликт Израиля и Палестины

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