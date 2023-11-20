В пятницу, 17 ноября, финские власти заявили о закрытии четырех из восьми КПП, они находились на юго-востоке государства. Ожидается, что их полностью ликвидируют до 18 февраля следующего года. Оставшиеся контрольно-пропускные пункты расположены на севере Финляндии.

РИА «Новости» со ссылкой на посольство РФ в Хельсинки сообщило, что решение Финляндии о закрытии о беспокойстве из-за закрытия четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы. Россия намерена проработать ответные меры.

Ранее Финляндия временно закрыла пятый КПП на границе с РФ. Власти страны объяснили данное решение большим потоком беженцев, просивших убежища. На следующий день «Вартиус» открыли, однако там пограничники начали возводить барьер. На помощь им пришли военные.