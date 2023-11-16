Финляндия закроет четыре пункта пропуска на границе с Россией

В ночь с пятницы на субботу закроют пограничные переходы Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Решение будет действовать до 18 февраля 2024 года.

«Мы действовали решительно и быстро, чтобы ситуация на восточной границе не ухудшилась», - сказал Орпо.

Финский кабмин сосредоточит прием заявлений о предоставлении международной защиты и убежища на пограничных переходах Салла и Вартиус. По данным правительства Финляндии, власти иностранного государства или другие субъекты могли сыграть роль в незаконном прибытии некоторых лиц в страну. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен подчеркнула, что при необходимости кабмин может принять более решительные меры.

Ранее пограничная охрана Юго-Восточной Финляндии сообщила, что за сутки в страну через границу с Россией якобы прибыли 50 беженцев. В основном в скандинавскую страну приезжали люди из Сирии, Сомали и Ирака.