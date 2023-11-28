Финляндия захотела ввести новые ограничения на границе с Россией

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Деталей ограничений министр не раскрыла. По ее словам, решение о новых мерах на восточной границе примут 28 ноября.

С 25 числа последнего осеннего месяца на финско-российской границе остался единственный работающий четыре часа в сутки КПП «Райа-Йоосеппи - Лотта». С тех пор в Финляндию прибыл 61 проситель убежища.

Всего финские власти закрыли семь пропускных пунктов на границе с РФ. Решение приняли из-за неконтролируемого прибытия через границу с РФ беженцев из Сирии, Марокко и Индии.

По словам премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, государство готово закрыть последний из восьми контрольно-пропускных пунктов на границе с РФ, сообщили «Известия».

Такое решение обернется для финских властей большими проблемами , заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.