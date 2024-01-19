Финляндия захотела прекратить поставки гражданских боеприпасов в Россию

«Министерство внутренних дел разработало законодательный проект по подготовке положений о разрешительных лицензиях на экспорт боеприпасов», - указали в ведомстве.

В МВД Финляндии уточнили, что цель инициативы - остановить поставки в Россию экспорт комплектующих для патронов, как предусматривают санкции Евросоюза. Если законопроект вступит в силу, для экспорта гражданских боеприпасов, в том числе патронов, необходимо будет получить лицензию от Министерства внутренних дел.

В 2014 году Совет ЕС принял решение запретить продажу, поставку, передачу или экспорт в Россию оружия и связанного с ним оборудования. В июне 2023 года в регламент внесли поправки, чтобы утвердить новые меры, которые будут препятствовать обходу антироссийских санкций. Изменить законодательство собирались до конца 2024 года.

Финляндия ранее закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, объяснив это наплывом беженцев с Ближнего Востока. Изначально КПП закрыли до 11 февраля, но позднее финские чиновники задумались о том, чтобы не возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов.