Финляндия усомнилась в непреднамеренности повреждения Balticconnector
Финляндия считает маловероятным возможность непреднамеренного повреждения телекоммуникационного кабеля и газопровода Balticconnector одним судном в акватории Балтийского моря. Об этом заявила глава МИД республики Элина Валтонен, ее слова привела газета Financial Times.
«Маловероятно, что в течение восьми часов одно судно способно повредить газопровод и и кабель связи непреднамеренно», - сказала глава ведомства.
Валтонен отметила, что власти страны сотрудничают с Китаем в расследовании причин ЧП.
В ночь на 8 октября работу газопровода Balticconnector приостановили из-за утечки топлива , а позднее стало известно о повреждении телекоммуникационного кабеля, соединяющего Финляндию и Эстонию. Финская полиция сообщала, что к повреждению инфраструктуры якорем, предположительно, причастен китайский корабль Newnew Polar Bea r.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал решительный ответ альянса , если расследование докажет факт диверсии на подводной инфраструктуре.