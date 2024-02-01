Финляндия упразднит департамент России в МИД страны

В МИД уточнили, что в результате создадут три департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россию включат в азиатский.

В пресс-релизе указали, что изменения связаны с геополитической обстановкой. При этом для зарубежных финских дипломатических миссий никаких перемен не будет.

«Новая структура департаментов отражает текущую ситуацию и позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с Евросоюзом, находиться в ведении одного департамента», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Русско-финские отношения ухудшились после вступления страны в Североатлантический альянс. Финляндия неоднократно совершала недружественные шаги в адрес России, в том числе закрыла все КПП на границе. В стране также призвали запретить второе гражданство для россиян , проживающих на скандинавской территории.