01 февраля 2024, 17:25

Финляндия упразднит департамент России в МИД страны

Global Look Press
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Власти Финляндии решили реорганизовать структуру региональных департаментов в МИД страны. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В МИД уточнили, что в результате создадут три департамента: евроатлантический, Азии и Океании, а также Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Россию включат в азиатский.

В пресс-релизе указали, что изменения связаны с геополитической обстановкой. При этом для зарубежных финских дипломатических миссий никаких перемен не будет.

«Новая структура департаментов отражает текущую ситуацию и позволяет всем членам НАТО и странам, расположенным по соседству с Евросоюзом, находиться в ведении одного департамента», - пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Русско-финские отношения ухудшились после вступления страны в Североатлантический альянс. Финляндия неоднократно совершала недружественные шаги в адрес России, в том числе закрыла все КПП на границе. В стране также призвали запретить второе гражданство для россиян , проживающих на скандинавской территории.

Финляндия Россия
01 февраля 2024, 15:11
США подтвердили передачу Украине снарядов GLSDB
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В Минобороны США подтвердили, что передали на этой неделе Украине первую партию бомб малого диаметра наземного базирования GLSDB. Об этом сообщило издание Politico.

Поставки снарядов для ВСУ анонсировали еще зимой 2023 года, однако в то время их еще испытывали на полигонах. При этом в Минобороны России неоднократно сообщали о перехвате GLSDB. Информация о применении украинскими военными новых снарядов просачивалась в СМИ.

Боеприпас разработали компании Boeing и Saab. Авиабомбу GBU-39 соединили с реактивным снарядом M26, что позволило запускать ее из реактивных систем залпового огня HIMARS и M270.

Разработчики утверждали, что GLSDB может поразить цели на расстоянии 150 километров. При этом боеприпас способен огибать преграды, уточняли производители.

В четверг замглавы Госдепартамента США Виктория Нуланд заявила, что снаряды GLSDB уже направляются на Украину. При этом она не указала, о каком объеме боеприпасов идет речь.

Пентагон Киев Boeing
01 февраля 2024, 11:46
Настоящую цель учений НАТО раскрыли в России
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Настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender — не защита военного блока, а прощупывание почвы для возможных провокаций против России. На это указал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

По словам Гаврилова, учения Североатлантического альянса собрали 90 тысяч солдат и офицеров. Технику для этих мероприятий перебрасывают на восточном направлении, отметил глава российской делегации. Он пояснил, что НАТО имитирует защиту так называемого Сувалкского коридора, соединяющего Польшу и Литву.

«Мы охарактеризовали это <…> как затачивание альянса не на защиту, а фактически на прощупывание почвы для возможных провокационных действий в отношении РФ», - заявил Гаврилов.

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи анонсировал «крупнейшие за последние десятилетия» многомесячные учения блока на территориях стран Балтии, Польши и Германии. По его словам, к маневрам привлекут около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, включая 133 танка, а также приблизительно 90 тысяч военнослужащих.

Комментируя предстоящие учения НАТО, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия восприняла их как угрозу безопасности. По мнению пресс-секретаря президента РФ, США пытаются использовать альянс как инструмент для конфронтации.

Настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender - не защита военного блока, а прощупывание почвы для возможных провокаций против России. На это указал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире канала «Россия 24».

Международные отношения Россия НАТО
01 февраля 2024, 09:37
Эрдоган может сделать предложение Путину по украинским переговорам
Global Look Press
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Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может предложить президенту РФ Владимиру Путину возобновить мирные переговоры по Украине. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил турецкий аналитик Энгин Озер.

«Предложение о начале мирных переговоров может быть представлено во время визита президента Путина в Турцию», - указал эксперт.

По словам Озера, в основу мирных переговоров мог бы лечь прогресс, которого достигли в ходе стамбульского процесса. Турция также может выступать посредником для достижения соглашения о прекращении огня без прямых переговоров между сторонами, отметил он.

«Скорее всего, в эти дни турецкие и американские дипломаты в Анкаре начали обмениваться идеями по поводу мирных переговоров», - добавил Озер.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщал, что визит Путина в Турцию может состояться в феврале. Тема Украины будет одной из основных на повестке. Окончательная дата поездки пока неизвестна.

Турция Реджеп Эрдоган Россия Владимир Путин
01 февраля 2024, 08:45
Зеленский решился на кадровые перестановки в СБУ
РИА «Новости»
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Президент Украины Владимир Зеленский после неудачной отставки главкома ВСУ Валерия Залужного уволил с должности начальника департамента защиты государственной СБУ Романа Семенченко. Указ разместили на сайте офиса президента.

При этом в пресс-службе не уточнили, по какой причине Семенченко лишился должности. По данным украинских СМИ, департамент СБУ занимается вопросами защиты информационного пространства. «Страна.ua» написала, что его сотрудники следили за участниками журналистского проекта Bihus.info. На Украине возбудили уголовное дело из-за незаконной слежки и прослушивания сотрудников издания.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин предположил, что Зеленский решил уволить Залужного, повесив на него крушение Ил-76. Однако военачальник отказался брать на себя ответственность за гибель пленных в Белгородской области, которые находились на борту самолета. Залужный также не захотел переходить на новую должность в СНБО.

Владимир Зеленский СБУ

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