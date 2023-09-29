Финляндия решила продать здание российского генконсульства в Турку

Читайте нас в:

Здание продадут в том случае, если ему не найдут новое применение. Вырученные от продажи средства направят на государственные нужды, сообщил представитель компании Марко Хяркенен.

В июле стало известно, что Финляндия решила закрыть генконсульство России в Турку. Разрешение на работу российского представительства истекает 1 октября.

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал такой шаг ответной мерой на закрытие генконсульства страны в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что это абсолютно новая страница в истории взаимоотношения двух стран.

В конце июня министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия рассмотрит вопрос восстановления связей с Финляндией , если поступит такое желание с ее стороны.