Финляндия рассмотрит запрет двойного гражданства для россиян

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Он пояснил, что сегодня сложилась такая ситуация, когда Россия продолжает считать своими гражданами эмигрантов, которые уже получили паспорта других стран. По словам Хаависто, его идея направлена на решение этого несоответствия.

Политик подчеркнул, что из-за введенных санкций на фоне конфликта на Украине пострадать могут обладатели двойного гражданства, одно из которых российское.

«Человек может оказаться в ситуации, когда его будут считать чисто российским гражданином», - пояснил он.

При этом он отметил, что не хочет принудительно лишать россиян права претендовать на получение финского паспорта. Заявителю просто рекомендуют при получении документа отказаться от гражданства России.

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы поправки в закон о гражданстве , которые упрощают выдачу российского паспорта, а также прекращают его действия за преступления террористической направленности против государства, а также за незаконную торговлю наркотиками.