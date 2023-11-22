22 ноября 2023, 07:29

Финляндия приняла первые решения по российским беженцам

РИА «Новости»
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С августа из России в Финляндию начали пребывать первые беженцы из третьих стран, первые рассмотренные решения о предоставлении убежища оказались отрицательными. Об этом изданию Yle сказал глава отдела предоставления убежища Иммиграционной службы республики Антти Лехтинен.

По его словам, речь идет о более чем 700 человек.

«Мы уже приняли первые индивидуальные решения, она оказались отрицательными», - заявил Лехтинен.

Чиновник уточнил, что в этом случае у беженцев нет оснований для получения международной защиты.

«Указываемые экономические причины для иммиграции не являются основанием для защиты. Поэтому эти лица вернутся на Родину», - добавил он.

Ранее стало известно, что на границе России и Финляндии находятся около 300 человек из 10 государств , которые не могут попасть в республику из-за закрытых КПП. Власти Мурманской области организовали на месте пункты обогрева и питания.

Финляндия Россия
22 ноября 2023, 07:38
Зеленский пожаловался на США американскому журналисту
РИА «Новости»
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Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную помощь со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал американский корреспондент Fox News Бенджамин Холл.

Президент Украины встретился с гендиректором Fox Corporation Лакланом Мердоком и журналистами Fox News. Во время общения с ними Зеленский говорил открыто и ничего не скрывал. По словам Холла, глава республики выразил беспокойство по вопросу предоставления помощи ВСУ со стороны западных коллег и американских властей.

«Он говорил о США, о недостаточном финансировании со стороны конгресса, о нехватке потенциальной поддержки американцев», - рассказал журналист.

Зеленский признался, что эскалация конфликта Израиля и Палестины действительно отвлекла весь мир от Украины. Он назвал это «критическим моментом».

Зеленскому предрекли удар в спину со стороны союзников. Обозреватели турецкой газеты Cumhuriyet отметили, что на Украине может случится очередной Евромайдан только в результате действий стран Запада.

США Владимир Зеленский
22 ноября 2023, 07:15
Верховная рада призвала задуматься о компромиссе с Россией
РИА «Новости»
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Властям Украины следует задуматься о варианте компромисса с Россией. Об этом в эфире YouTube-канала «Говорит и доказывает Вадим Карасев» сказал народный депутат Евгений Шевченко.

«Я бы посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, что какие компромиссы Россия готова согласиться. Либо вообще нет компромиссов. Это крайне важно, потому что есть точка успеха, на которой необходимо договариваться, иначе все пойдет вниз», - заявил он.

По мнению парламентария, с этим решением нельзя медлить.

«Если Дональда Трампа изберут президентом США, то для Украины исход может оказаться плачевным. Вернуться к нынешней точке будет уже поздно», - добавил Шевченко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности выслушать предложения Трампа о мирном урегулировании. При этом он подчеркнул, что отказ страны от Донбасса и Крыма таковыми не станут.

Владимир Зеленский Россия Украина
22 ноября 2023, 05:11
Новый уровень вмешательства НАТО в конфликт на Украине допустили в США
Unsplash
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Украине может потребоваться вмешательство НАТО из-за неудач на поле боя. Причем это произойдет на другом уровне, заявил в статье для National Interest старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Мэттью Блэкберн.

«Ситуация далека от патовой. На самом деле, чтобы достичь пата и избежать поражения Украины, может потребовать вмешательство НАТО на новом уровне», - написал он.

Как отметил специалист, ситуацию на поле боя не стоит оценивать по продвижению той или иной стороны. По его словам, для выявления победителя нужно взять во внимание человеческие и материальные потери. Блэкберн подчеркнул, что ВСУ точно проигрывают российским военным. При летнем контрнаступлении украинские бойцы понесли серьезные потери, поэтому теперь руководству страны приходится думать о новой мобилизации. Но она обязательно скажется на экономике страны и боевому духу населения.

Блэкберн добавил, что западные страны не справляются с военной помощью Украине, а поддержка сто стороны США в итоге прекратится. Это поспособствуют внутренние разногласия и война между Израилем и Палестиной.

США НАТО Украина
22 ноября 2023, 04:45
Израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по освобождению заложников
РИА «Новости»
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Парламент Израиля одобрил сделку с ХАМАС об освобождении 50 заложников и гуманитарной паузе в военных действиях в секторе Газа. Об этом написала газета Haaretz.

«Израильский кабинет проголосовал за принятие сделки о временном прекращении огня с ХАМАС, которая будет включать обмен заложников <…> на палестинских заключенных из израильских тюрем», - сказано в сообщении издания.

Вечером во вторник, 21 ноября, Джо Байден сообщил о скором решении вопроса с израильскими заложниками у движения ХАМАС. По словам американского президента, стороны практически достигли договоренности, и в скором времени часть пленников вернется домой.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал «тяжелое, но правильное» решение по сделке об освобождении части заложников ХАМАС. По словам политика, службы безопасности полностью поддержали его. Нетаньяху добавил, что пауза в военных действиях не означает остановку операции в секторе Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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