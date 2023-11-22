Финляндия приняла первые решения по российским беженцам

По его словам, речь идет о более чем 700 человек.

«Мы уже приняли первые индивидуальные решения, она оказались отрицательными», - заявил Лехтинен.

Чиновник уточнил, что в этом случае у беженцев нет оснований для получения международной защиты.

«Указываемые экономические причины для иммиграции не являются основанием для защиты. Поэтому эти лица вернутся на Родину», - добавил он.

Ранее стало известно, что на границе России и Финляндии находятся около 300 человек из 10 государств , которые не могут попасть в республику из-за закрытых КПП. Власти Мурманской области организовали на месте пункты обогрева и питания.