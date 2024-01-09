Финляндия прибегнет к разведданным, чтобы не открывать границу с Россией

«По словам нескольких источников Helsingin Sanomat, позиция правительства не изменилась: оно намерено держать границу закрытой <…> при условии, что для этого решения есть законные основания», - написано в статье.

По данным издания, власти могут сослаться на разведданные, которые указывают на якобы позволение России большому числу просителей убежища пересекать границу с Финляндией, если пункты пропуска снова откроют.

В Финляндии 15 декабря решили закрыть российско-финскую границу из-за проблем с миграцией. Меры будут действовать до 14 января включительно.

Как заявило финское правительство, Россия якобы использовала граждан третьих стран как инструмент «гибридного влияния», а устремившиеся из России потоки мигрантов угрожают национальной безопасности. Людям, которые получили отказ в предоставлении убежища, пообещали выплатить 5000 евро , если они по собственному желанию покинут Финляндию.

Финские власти хотят продолжать держать границу с Россией закрытой, однако для этого нужны юридические основания, для которых могут применить разведывательные данные. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источник в кабинете министров.