Финляндия прекратит принимать просителей убежища на границе с Россией

По его данным, за выходные 25 и 26 ноября единственный работающий пункт пропуска на границе пересекли 58 человек, запросивших в Финляндии убежище.

О том, что страна при необходимости готова закрыть все КПП на границе с Российской Федерацией, накануне информировал руководитель финского правительства Петтери Орпо. Он пояснил, что в этом случае прием запросов на убежище сосредоточат в другом месте. Заявления будут приниматься в аэропорту Хельсинки-Вантаа или морских портах.

На данный момент закрыты семь из восьми пограничных переходов на сухопутной границе Финляндии с Россией. Финляндия объяснила закрытие КПП наплывом мигрантов. Мера пока действует до 23 декабря.

На контрольно-пропускном пункте «Салла» в Мурманской области выстроилась очередь из сотен мигрантов. По данным губернатора Андрея Чибиса, к 24 ноября ситуацию удалось стабилизировать.

Финляндия намерена прекратить принимать просителей убежища на границе с Россией. Об этом сообщило издание Helsingin Sanomat , сославшись на источники.