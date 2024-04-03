Финляндия предложила продлить закрытие КПП на границе с Россией

Не стало французского актера и шансонье Жан-Поля Виньона. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 89-лет в Беверли-Хиллз, сообщило издание Hollywood Reporter.

Виньон родом из портового города Дире-Дау. Обучался в Авиньоне и Франции. Будущий актер получал медицинское образование, а также интересовался правом. Позже принял решение заняться музыкой.

Бельгийский певец и актер Жак Брель помог 20-летнему Виньону устроиться в парижское кабаре. В 1956 году он начал свою карьеру в кино, дебютировав в фильме «Опасные обещания». Спустя три года Виньон участвовал в съемках с Франсуазой Арнул в романтической драме «Асфальт». В это же время он начал сотрудничать с музыкальным лейблом Disques Vogue, который развивал артиста в жанре шансонье.

В 1957 году Виньон выпустил первую автобиографическую пластинку «Djibouti». После полутора лет службы в армии творческая деятельность артиста пошла на спад. Однако, выступив на разогреве у Эдит Пиаф и на борту французского лайнера Либерте, он отправился покорять США.