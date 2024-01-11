Финляндия получит американское оружия для противостояния России
США поставят Финляндии истребители и бронетехнику для усиления границ с Россией. Об этом изданию RealClearDefence заявила старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт.
По ее словам, НАТО планирует вооружить Финляндию для борьбы с Россией.
«Финляндия, вероятно, будет наиболее востребованным кандидатом на получение нового американского снаряжения», - указала аналитик.
Эксперт добавила, что американская сторона передаст финнам 64 истребителя F-35A, основной характеристикой которых являются разведывательные возможности. Она отметила, что вслед за самолетами США поставят Финляндии тяжелую бронетехнику.
«Финляндия - логичный кандидат на получение танков M1A1 Abrams, учитывая ее протяженную границу с Россией», - заключила Уайт.
Ранее Финляндия усилила работу своего ВПК. Министр обороны Антти Хаккянен предупредил, что НАТО и Россия начали новую холодную войну. Он напомнил, что страны Запада не ожидали, что российская оборонная промышленность станет такой мощной.