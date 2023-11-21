Финляндия передумала перекрывать границу с Россией

По информации издания, Микко Пуумалайнен отклонил проект, так как прописанные в нем ограничения не позволят беженцам подавать заявления на предоставление убежища.

«Исходя из документов, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет», - заявил вице-канцлера.

На российско-финской границе обострилась ситуация с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев , преимущественно, из арабских стран. На фоне этих событий в субботу, 18 ноября, ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией.

В понедельник, 20 ноября, финские власти заявили о готовности закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией. Решение должно было вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что такое решение будет противоречить национальным интересам Финляндии.