21 ноября 2023, 23:15

Финляндия передумала перекрывать границу с Россией

РИА «Новости»
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Финские власти отказались ужесточать ограничения на границе с Россией. Проект об этом отклонил вице-канцлер юстиции страны Микко Пуумалайнен, сообщило местное издание Helsingin Sanomat.

По информации издания, Микко Пуумалайнен отклонил проект, так как прописанные в нем ограничения не позволят беженцам подавать заявления на предоставление убежища.

«Исходя из документов, правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого решения нет», - заявил вице-канцлера.

На российско-финской границе обострилась ситуация с мигрантами. За последние дни из России в Финляндию перебрались около 400 беженцев , преимущественно, из арабских стран. На фоне этих событий в субботу, 18 ноября, ноября Финляндия приостановила работу южных пунктов пропуска на границе с Россией.

В понедельник, 20 ноября, финские власти заявили о готовности закрыть оставшиеся четыре КПП на границе с Россией. Решение должно было вступить в силу в ночь с 21 на 22 ноября. Замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что такое решение будет противоречить национальным интересам Финляндии.

Финляндия Мигранты Россия
22 ноября 2023, 00:29
«Совершил ошибки». Основатель криптобиржи Binance признал вину в нарушениях и покинул свой пост
Freepik
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Генеральный директор криптобиржи Binance Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минюста США Меррика Гарланда.

«Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао», - заявил журналистам Гарланд.

Параллельно стало известно, что Чжао покинул свой пост, а его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом сам Чжао написал в соцсети X.

«Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance. Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность», - сообщил он.

Прокуратура США обвинила Binance в осуществлении денежных переводов без лицензии и несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег. Минюст потребовал от биржи 4,3 миллиарда долларов штрафов и компенсаций.

В сентябре криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Российский бизнес платформа продала компании CommEX. По сообщению руководства Binance, переход на новую платформу займет до года.

О расследовании в отношении криптобиржи Binance стало известно в мае. Минюст США заподозрил компанию в том, что она помогала россиянам обходить санкции.

США Криптовалюты Санкции
21 ноября 2023, 23:10
Взрывы прогремели в Сумах на Украине
РИА «Новости»
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Жители города Сумы услышали мощные взрывы. Об этом написало украинское издание «Общественное».

Журналисты пока не привели никаких подробностей. Местные власти с комментариями не выступали. Сумская область находится на северо-востоке Украины. Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Всех жителей области попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее военкоры сообщили о мощном ударе по целям в Одессе. Столб дыма увидели над городским портом. В ночь на вторник, 21 ноября, взрывы прогремели в Волынской области Украины. В Хмельницкой области сообщалось о работе систем ПВО.

Взрывы Украина
21 ноября 2023, 22:51
«Начался беспредел». Российский адвокат пострадал от рук полицейских в турецком отеле
Unsplash
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Неадекватный постоялец напал на адвоката Максима Сурова в турецком отеле. Когда на место приехала местная полиция, то стала обвинять в случившемся самого юриста. Подробностями Суров поделился в беседе с «360».

«Какой-то неадекватный человек начал прыгать на меня. Потом я позвал знакомых, с ним повторилось то же самое - незнакомец прыгал и на них», - рассказал адвокат.

На просьбы Сурова вызывать полицию сотрудники отеля отвечали отказом.

«Менеджер сказал, что это наши проблемы, мол, если хотите полицию выходите из отеля и вызывайте. Мы добились того, что полиция приехала. Вот только после этого начался вообще беспредел. Они стали кидаться на нас», - отметил он.

В ходе конфликта начальник охраны несколько раз ударил Сурова и обвинил его в произошедшем. Позже полицейские вывели адвоката на улицу и стали просить подписать какие-то документы, он ответил отказом. С руководством отеля юристу также не дали пообщаться, сославшись на загруженность.

Турция Адвокаты
21 ноября 2023, 21:48
Европарламент «признал» Крым российским
РИА «Новости»
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Европейский парламент опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Европарламент опубликовал карту с Крымом в составе России», - указали в материале.

Пользователи Сети также заметили, что полуостров отметили как российскую территорию. После этого публикацию поспешили удалить, а Европарламент выложил пост с извинениями.

«Спасибо всем, кто указал на ошибку в утренней инфографике. Мы сожалеем о допущенной оплошности», - отметили в сообщении.

В Евпропарламенте также пообещали опубликовать «исправленную» версию.

Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее заявил, что конфликт на Украине стал похожим на завершение войны на Корейском полуострове, власти страны должны согласиться на утрату территорий. Это станет самым болезненным пунктом мирного соглашения для Украины, добавил Ставридис.

Крым Россия Европарламент

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