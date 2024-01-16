16 января 2024, 20:33

Финляндия передумала открывать КПП на границе с Россией в феврале

РИА «Новости»
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Финляндия не будет открывать границу с Россией в феврале, а финские чиновники подумывают о том, как можно закрыть ее «навечно». Об этом написала газета Ilta-Sanonat со ссылкой на свои источники в правительстве.

По данным издания, правительство страны еще не решило, прекратится ли рассмотрение заявлений от мигрантов о предоставлении убежища. Собеседники газеты признали, что долгосрочного решения этой проблемы пока нет, и сомнительно, что оно может быть найдено, так как международные конвенции гарантируют права человека на убежище.

«По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу „навечно“, то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два», - заявил источник в правительстве.

Финские власти в декабре закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной стал поток беженцев с Ближнего Востока, которые пересекали границу со стороны России.

Граница закрывалась на месяц, но в январе ограничение продлили еще на месяц. Теперь закрытие границ действует до 11 февраля.

Финляндия Мигранты Законы Россия
16 января 2024, 15:44
Госдума призвала власти Болгарии не трогать памятник «Алеше»
РИА «Новости»
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Предложение депутатов парламента Болгарии перенести памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» из Пловдива в Музей социалистического искусства Софии вызвало возмущение в Госдуме. В ходе последней сессии депутаты приняли заявление в защиту монумента. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Документ парламентарии решили отправить муниципальным депутатам Пловдива и членам национального парламента Болгарии. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе обсуждения содержания документа заявил, что болгарские политики должны понимать все последствия своего шага.

«Мы никогда им этого не простим, потому что это касается не нас, сегодня живущих, а тех, кто погиб и за себя не может сказать слово, защитить себя не может, но благодаря им сегодня есть Болгария», - заявил Володин.

В принятом обращении российские депутаты призвали членов муниципального совета Пловдива не поддаваться на провокацию и сохранить памятник на его месте. В документе российские парламентарии выразили уверенность, что в защиту «Алеши» выступят все, для кого память о подвигах героев Великой Отечественной войны остается священной.

Также депутаты напомнили, что памятник возвели по инициативе жителей Болгарии. Свое имя монумент получил из-за красноармейца Алексея Скурлатова, который стал прообразом. Боец принимал участие в восстановлении телефонной связи между Софией и Пловдивом.

С инициативой переноса памятника «Алеше» из Пловдива в музей Софии выступили депутаты из фракции «Демократы за сильную Болгарию». Авторы идеи подчеркнули, что роль происходившие после Второй мировой войны события необходимо переосмыслить. Также парламентарии отметили, что пространство на холме Освободителей, где стоит памятник, можно сделать более привлекательным для жителей.

Вторая мировая война Госдума РФ Болгария Памятники Депутаты Россия
16 января 2024, 15:26
Бывшего премьера Британии уличили в лоббировании оборонного экспорта в Китай
Global Look Press
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Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс лоббировала правительство страны с целью ускорить военные поставки китайской армии. Об этом написала газета Politico.

По информации источника, в итоге поставки заблокировала Служба безопасности Великобритании, опасаясь, что Китай применит оружие в случае вторжения на Тайвань.

Журналисты узнали, что в августе 2023 года Трасс обратилась с письмом министра торговли Кеми Баденоху с просьбой поспособствовать передаче Китаю военной техники от имени завода Richmond Defense. Себя она назвала одним из самых известных «китайских ястребов» среди всех западных консерваторов.

Также она предупреждала Кеми, что отказ от поставок ознаменует собой потерю миллионов фунтов стерлингов прибыли, а Китай начнет производить востребованную продукцию самостоятельно.

Трасс занимала пост премьер-министра Великобритании с 6 сентября по 25 октября 2022 года. Ранее СМИ сообщили, что ее преемник Риши Сунак получил от Трасс брешь в бюджете страны на 50 миллиардов фунтов стерлингов.

Великобритания Оружие Китай
16 января 2024, 12:48
Миссия ООН призвала прекратить атаки по территории Ирака
Global Look Press
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Удары по территории Ирака нарушают суверенитет страны. Атаки должны прекратиться. Об этом заявила миссия ООН в Ираке, сообща агентство Al Arabiya на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

ООН не оставила без внимания удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по городу Эрбилю. Миссия Всемирной организации призвала прекратить атаку на территорию государства «с любой стороны».

Власти Соединенных Штатов назвали «безрассудными и неточными» удары КСИР по Ираку. Как отметил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон, США контактируют в иракскими коллегами. Он уточнил, что американское военные и объекты не пострадали.

О взрывах в Эрбиле стало известно в ночь на вторник, 16 января. Ответственность за ракетную атаку взял на себя Корпус стражей исламской революции. По данным агентства Tasnim , во время обстрела КСИР ликвидировал базы антииранских группировок.

США Взрывы ООН Ирак
16 января 2024, 12:33
Мэрия Нью-Йорка ввела комендантский час для мигрантов после жалоб жителей
Global Look Press
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Проживающим в четырех приютах Нью-Йорка мигрантам запретили выходить на улицу в ночные часы после массовых жалоб жителей окрестных домов на регулярное попрошайничество приезжих. Об этом со ссылкой на постановление мэра города Эрика Адамса сообщила газета The New York Times.

Директива предусматривает, что комендантский час для мигрантов начнет действовать с 23:00 до 06:00. В этот период просителям убежища запрещено покидать территорию приютов без особой необходимости.

Исключение сделали только для тех, кто учится или работает по ночам, а также получает юридические и медицинские консультации. Для получения разрешения на выход мигрантам необходимо заранее подать заявление.

Комендантский час станет действовать в четырех центрах содержания мигрантов в Квинсе, Бруклине и Манхэттене. Любого, кто трижды за месяц нарушит ограничения, выдворят на улицу.

В мэрии Нью-Йорка не исключили, что ограничение на свободное перемещение мигрантов в будущем распространят на все приюты, а также палаточные городки. Решение на ограничение ввели по требованию местных жителей, которые пожаловались, что мигранты стучатся к ним в дома в любое время и выклянчивают деньги, еду и одежду.

По данным журналистов, количество мигрантов в городе значительно увеличилось за последние годы, что привело к всплеску преступности в местах их проживания. В частности, на острове Рэнделла, где находится самый крупный палаточный городок, появились наркодилеры. Кроме того, между живущими там иностранцами вспыхивают драки. В начале января один из конфликтов закончился смертельной поножовщиной.

Автор инициативы о введении комендантского часа для мигрантов, член городского совета Джоанн Ариола подчеркнула, что это правило требовалось давно. Она добавила, что намерена инициировать снятие с Нью-Йорка статуса убежища.

Речь идет о решении городских властей, о предоставлении мигрантам право на убежище, включающее в себя бесплатное здравоохранение, жилье и питание на время их регистрации в качестве беженцев. Это привело к огромному наплыву нелегально проникнувших в США иностранцев.

В конце декабря 2023 года Иммиграционная служба США объявила, что число пытавшихся проникнуть в США нелегальных мигрантов стало рекордным. По данным ведомства, только за несколько дней убежище запросили 50 тысяч человек. При это еще несколько лет назад группы в 10-12 беженцев считались большими.

США Мигранты Нью-Йорк

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