Финляндия передумала открывать КПП на границе с Россией в феврале

По данным издания, правительство страны еще не решило, прекратится ли рассмотрение заявлений от мигрантов о предоставлении убежища. Собеседники газеты признали, что долгосрочного решения этой проблемы пока нет, и сомнительно, что оно может быть найдено, так как международные конвенции гарантируют права человека на убежище.

«По сути, нам даже не нужен закон, который позволил бы закрыть границу „навечно“, то есть без ограничения по времени. Даже если решение будет по-прежнему приниматься раз в месяц, главное, чтобы границу не пришлось открывать даже на день или два», - заявил источник в правительстве.

Финские власти в декабре закрыли все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Причиной стал поток беженцев с Ближнего Востока, которые пересекали границу со стороны России.

Граница закрывалась на месяц, но в январе ограничение продлили еще на месяц. Теперь закрытие границ действует до 11 февраля.