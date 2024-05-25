25 мая 2024, 17:17

Финляндия отправит беженцев в Россию после открытия границ

РИА «Новости»
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Находящийся на рассмотрении парламента Финляндии законопроект предусматривает отказ предоставления беженцам убежища на российской границе. Исключение сделали только для людей, которые находятся в заведомо уязвимом положении. Детали документа раскрыла в интервью телекомпании Yle министр внутренних дел страны Мари Рантанен.

Она добавила, что пограничникам предоставят право разворачивать получивших отказ беженцев для возвращения в Россию прямо на контрольно-пропускном пункте. При этом объяснять свои решения финским силовикам не придется. Согласия российской стороны на прием иностранцев страна ждать тоже не станет.

«Как только закон вступит в силу, в любом случае беженца вернут российской стороне», - заявила Рантанен.

Законопроект о выдворении мигрантов правительство Финляндии передало на рассмотрение парламента страны 21 мая. Документ предусматривает предоставление убежища детям, инвалидам, а также тем, кому грозит смертная казнь и пытки.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявил, что после вступления закона в силу закрытые с 30 ноября 2023 года границы с Россией снова откроются. Финские власти прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов после увеличения потока нелегальных мигрантов.

Финляндия Законы Россия Беженцы
25 мая 2024, 15:37
Союз России и Китая назвали кошмаром для Запада
РИА «Новости»
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Дружеские отношения России и Китая стали для Запада настоящим кошмаром. На это указало издание Sabah.

«Апологеты построенной США и Европой атлантической системы расценивают стратегию союза России и Китая как зловещее будущее. Кошмар Запада в каком-то смысле становится реальностью», - заявили авторы статьи.

Журналисты добавили, что США рассматривают любое сближение России и КНР как вопрос личного выживания, поскольку после завершения Второй мировой войны Штаты пытаются мешать формировать мощные союзы ради сохранения собственного влияния.

«Однако теперь из своей давней стратегии США не смогут получить результат. Россия и Китай создали союз великих держав», - отметили они.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Си Цзиньпин и Владимир Путин занимают лидирующие роли в мировой политике , и пообещал вернуть стране былое влияние.

США Россия Китай
25 мая 2024, 15:31
Стало известно, когда Кейт Миддлтон вернется на публику
Global Look Press
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Прекратившая всяческую общественную жизнь на время лечения от ракового заболевания принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вернется на публику осенью 2024 года. Об этом в своем материале сообщил журналист газеты Daily Mail Ричард Иден со ссылкой на подруг принцессы.

Он подчеркнул, что косвенным признаком возвращения Кейт в общественную жизнь стал представленный доклад благотворительного Королевского фонда на этой неделе, где принцессе Уэльской отвели значительную роль.

Представитель Кенсингтонского дворца отказался прямо ответить на вопрос о будущей работе принцессы на благо фонда. Собеседник объяснил, что доклад стал очередным доказательством преданности и важности фонда для Кейт Миддлтон.

Иден подчеркнул, что за последние несколько дней разговаривал с друзьями Кейт, которые заявили, что ее возвращения можно не ждать до осени, но только при условии, что у нее начинается ремиссия.

«Никто не хочет оказывать на принцессу давление. Единственное, что сейчас имеет значение, - это то, что ей становится лучше», - привел заявление источника журналист.

Собеседник газеты добавил, что Кейт Миддлтон получила достаточно много времени для выздоровления, что говорит о ее большой важности для будущего монархии.

Он пояснил, что король Чарльз не стал скрывать свое заболевание и ход лечения от рака, прямо рассказав все обществу. Но его положение совершенно отличается от места принцессы, поэтому нет необходимости показывать ее обществу прямо сейчас.

В конце мая издание Radaronline сообщило, что перенесенная Кейт Миддлтон химиотерапия сильно повредила кожу и волосы. Кроме того, рак распространился на костный мозг и слизистую оболочку кишечника. Принцесса вместе с мужем принцем Уильямом и тремя детьми остались в изоляции в Кенсингтонском дворце.

Великобритания Королевская семья Британии Принц Уильям Британская королевская семья
25 мая 2024, 14:42
Эстония отказалась закрывать границу с Россией
РИА «Новости»
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Власти Эстонии не намерены брать пример с соседних стран и закрывать границу с Россией в ближайшее время. Об этом в интервью финской телерадиокомпании Yle рассказал президент страны Алар Карис.

Он пояснил, что необходимо оставить людям возможность ездить к родственникам, которые живут на другой стороне. Но, если возникнет необходимость, Эстония оперативно перекроет все рубежи.

Карис напомнил, что Финляндия пошла на закрытие границы с Россией из-за наплыва мигрантов и отсутствия инструментов для их депортации.

В Эстонии разрешающий высылку незаконно попавших в страну иностранцев закон существует много лет, поэтому опасности в сохранении открытых границ государство не видит.

Президент республики добавил, что, несмотря на сложные отношения, диалог с Россией сохранился, но далеко не в той мере, как было раньше.

«Определенные каналы остались открытыми. Информация перемещается, как это было даже во время Второй мировой войны между вражескими странами», - пояснил Карис.

На этой неделе пограничные службы Эстонии обвинили российских коллег в снятии буев в реке Нарве , которые делили морскую границу, чтобы небольшие лодки не нарушали рубежи. В дело вмешался глава Европейского дипломатического корпуса Жозеп Боррель, который потребовал от России объяснений.

Международные отношения Россия Эстония
25 мая 2024, 13:47
Премьер Индии заявил о своем божественном предназначении
РИА «Новости»
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность, что исполнять обязанности на посту главы правительства республики его послал сам Бог. Об этом он сказал в эфире телеканала NDTV.

«Кто-то может посчитать меня сумасшедшим, но я уверен, что Бог послал меня сюда с определенной целью. Моя работа будет сделана, когда я достигну этой цели», - заявил политик.

Моди объяснил, что Бог направляет его для выполнения работы, однако общий масштаб планов пока остается неизвестным.

«Он просто заставляет меня делать что-то, но не раскрывает всех карт. И у меня нет возможности позвонить напрямую и спросить, что делать дальше», - добавил он.

В настоящее время в Индии проходят выборы в парламент. Главный претендент на победу - правящая «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с Моди. Если партия победит, начнется его третий срок на посту премьера.

Индия Нарендра Моди

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