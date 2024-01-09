09 января 2024, 15:37

Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией

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Финляндия не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Об этом сообщила глава МВД североевропейской страны Мари Рантанен в эфире телеканал MTV3.

Журналист спросил у министра, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

«Именно так и должно было бы быть», - ответила Рантанен.

По словам главы финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией никак не изменилась. Если открыть КПП, «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», указала министр.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

По данным издания Helsingin Sanomat , финские власти хотят и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. Чтобы не открывать КПП, Финляндия может использовать разведданные.

Финляндия Россия
09 января 2024, 14:47
Президент Грузии раскрыла истинное отношение к России
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили призналась, что всегда считала Россию врагом ее страны. Слова главы государства привело издание «Грузия.Online».

По словам Зурабишвили, Россия всегда казалась врагом не только ей, но и ее родным. Президент Грузии не исключила, что в некоторые периоды независимости ее страны кто-то мог думать об ином отношении с российской стороны, однако сегодня, по словам главы государства, предпосылок для этого нет.

«Нет ни одного знака оттуда, который указывал бы на то, что у России есть сознание или желание установить равноправные отношения со своими соседями», - отметила Зурабишвили.

В декабре в Тбилиси прошел многотысячный митинг в поддержку присоединения Грузии к Евросоюзу. Участники акции призвали европейских лидеров предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС. Зурабишвили присоединилась к митингующим.

Грузия Международные отношения Россия
09 января 2024, 13:47
Парламент Южной Кореи запретил есть собак
Unsplash
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Парламент Южной Кореи одобрил закон, запрещающий употреблять собачье мясо в пищу. В пользу этого решения выступили 208 законодателей, еще двое воздержались от голосования, сообщило агентство Yonhap.

Запрет распространится на разделку, разведение и продажу животных на мясо. Нарушителям будет грозить тюремный срок до двух лет или до 30 миллионов вон штрафа (22,7 тысячи долларов), но приводить наказания в исполнение планируют только с 2027 года. До этого будет льготный период. Новый закон также предполагает субсидии для людей, работающих на производстве собачьего мяса, чтобы помочь им трудоустроиться на новых местах.

Сейчас на территории Южной Кореи действуют более тысячи собачьих ферм и около 1,6 тысячи ресторанов, в которых готовят блюда из мяса этих животных.

Собачье и кошачье мясо используют для приготовления пищи в некоторых заведениях Вьетнама. Летом местный житель украл около 1,5 тысячи кошек для продажи бойням.

Законы Южная Корея Животные
09 января 2024, 13:28
Бензин на Кубе подорожает более чем в пять раз
Unsplash
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Власти Кубы решили повысить цены на бензин более чем на 500% с 1 февраля 2024 года. Об этом сообщил глава Минфина страны Владимир Регеро в эфире местной телепередачи Mesa Redonda.

Министр уточнил, что стоимость литра бензина вырастет с 30 до 150 кубинских песо, то есть примерно со 112 до 584 рублей. По словам Регеро, подорожание более чем в пять раз необходимо для восстановления экономики страны. Глава Минфина Кубы добавил, что цены будут выражаться в долларах и зависеть от вида топлива.

Также министр анонсировал повышение стоимости электроэнергии для тех, кто тратит свыше 500 киловатт в месяц. Мера начнет действовать с 1 марта.

О намерениях пересмотреть цены на топливо и повысить тарифы на электроэнергию говорил в конце 2023 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро. Он отмечал, что при определении новой стоимости бензина власти будут ориентироваться на розничную цену в долларах, а также учитывать официальный курс валют.

Россиянам, по прогнозам специалистов, не стоит опасаться резкого подорожания топлива в 2024 году. Аналитики предположили, что рост стоимости бензина и дизеля не превысит инфляцию.

Куба Бензин
09 января 2024, 13:13
Россия и Латвия расторгли налоговое соглашение
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Договор об избежании двойного налогообложения между Россией и Латвией прекратил свое действие с 1 января 2024 года. Сообщение об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации МИД.

Соглашение также предусматривало избежание уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал. Россия и Латвия заключили этот договор в Москве 20 декабря 2010 года.

Указом президента 8 августа 2023 года Россия приостановила налоговые соглашения с 38 странами, поддержавшими антироссийские санкции, в том числе и с Латвией.

Ранее латвийские власти заявили о возможной депортации россиян из страны. Эта процедура грозит 1167 российским гражданам, которые не смогли выполнить требования по закону об иммиграции. С августа 2022 года Латвия начала одобрять россиянам временный вид на жительство только в исключительных случаях.

Президент Владимир Путин предостерег руководство соседней страны от «свинского отношения» к русскоязычным гражданам. Он напомнил, что раньше в Латвии на русском языке говорили более 40% населения.

Латвия Налоги Санкции Россия МИД РФ

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