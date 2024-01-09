Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией

Читайте нас в:

Журналист спросил у министра, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.

«Именно так и должно было бы быть», - ответила Рантанен.

По словам главы финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией никак не изменилась. Если открыть КПП, «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», указала министр.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили неконтролируемым притоком беженцев.

По данным издания Helsingin Sanomat , финские власти хотят и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. Чтобы не открывать КПП, Финляндия может использовать разведданные.