Финляндия отказалась открывать КПП на границе с Россией
Финляндия не откроет контрольно-пропускные пункты на границе с Россией после 14 января. Об этом сообщила глава МВД североевропейской страны Мари Рантанен в эфире телеканал MTV3.
Журналист спросил у министра, останется ли восточная граница Финляндии закрытой.
«Именно так и должно было бы быть», - ответила Рантанен.
По словам главы финского МВД, ситуация с мигрантами на границе с Россией никак не изменилась. Если открыть КПП, «существует риск, что Россия продолжит заниматься подобной деятельностью», указала министр.
Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с РФ 14 декабря 2023 года. Это решение объяснили неконтролируемым притоком беженцев.
По данным издания Helsingin Sanomat , финские власти хотят и дальше держать границу закрытой, но для этого нужны юридические основания. Чтобы не открывать КПП, Финляндия может использовать разведданные.