02 августа 2024, 18:59

Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время

Global Look Press
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Принятый парламентом Финляндии закон о противодействии незаконной миграции не стал ключом для открытия границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью изданию Iltalehti подчеркнул, что возможностей для возобновления работы контрольно-пропускных пунктов пока нет.

Глава правительства подчеркнул, что пока не увидел гарантии со стороны российских властей, которые обеспечат проход через границу только для людей с проездными документами.

«Если это приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в начале года, когда ненадолго открыли пограничные посты, то мы не готовы это повторять», - заявил Орпо.

Финский премьер добавил, что свои беспокойства о появлении нового маршрута по нелегальному въезду также высказали власти Евросоюза. Поэтому Финляндия при поддержке других стран инициирует принятие нового закона по урегулированию въезда на территорию ЕС.

Власти Финляндии прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 30 ноября прошлого года после резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, запросивших убежище. Парламент страны принял закон о выдворении иностранцев , незаконно находящихся в стране. Исключение сделали для детей, инвалидов, а также тех, кому грозит смертная казнь и пытки.

Принятый парламентом Финляндии закон о противодействии незаконной миграции не стал ключом для открытия границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью изданию Iltaleht i подчеркнул, что возможностей для возобновления работы контрольно-пропускных пунктов пока нет.

Финляндия Россия
02 августа 2024, 17:37
Пасынка Джигарханяна обстреляли в США
Global Look Press
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Приемный сын Армена Джигарханяна Степан получил пулевое ранение в голову на улице в Лас-Вегасе. Об этом он сообщил в комментарии изданию «Московский комсомолец».

«В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной», - рассказал он.

После оказания медпомощи врачи направили мужчину домой.

Позже Джигарханян-младший рассказал тому же изданию, что в его дом попытались ворваться трое незнакомых ему людей.

Соседи увидели происходящее и вызвали полицию. Нападавшие сбежали, но успели дважды выстрелить в него. Теперь ему предстоит долгая реабилитация.

В США 58-летний Степан Джигарханян живет уже достаточно давно, но регулярно приезжает в Россию к матери.

Его отчим, легендарный актер Армен Джигарханян, ушел из жизни в 2020 году.

США Стрельба
02 августа 2024, 16:27
Освобожденный Кара-Мурза рассказал Байдену о мыслях про смерть в тюрьме
Global Look Press
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Вышедший на свободу в рамках обмена заключенными Владимир Кара-Мурза* в ходе телефонного разговора с семьей заявил, что не рассчитывал дожить до освобождения. Свидетелем признания публициста стал президент США Джо Байден. Видео беседы опубликовала пресс-служба Белого дома в социальной сети X (бывший Twitter).

Кара-Мурза* заявил, что пока не может поверить в происходящее и считает все это сном, который он видит в камере омской колонии.

«Я был уверен, что умру в тюрьме», - добавил публицист.

Переговоры Кара-Мурзы* с родными прошли, когда он находился в самолете, а семья присутствовала в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Байденом.

Комментируя прошедший обмен заключенными в пресс-служба администрации США объявили, что домой возвращаются трое граждан США и один обладатель грин-карты.

Кара-Мурза* получил 25 лет колонии строгого режима по трем уголовным делам: распространении недостоверной информации о российской армии, участии в нежелательной организации и государственной измене. Наказание он отбывал в колонии в Омской области.

*Владимир Кара-Мурза - признан в России иностранным агентом.

США Заключенные Белый дом в США Тюрьмы Россия Джо Байден
02 августа 2024, 15:39
Песков рассказал о службе Красикова в группе «Альфа»
РИА «Новости»
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Вернувшийся в Россию в результате обмена заключенными Вадим Красиков ранее служил в элитной группе «Альфа» вместе с некоторыми другими сотрудниками президентской охраны. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости».

«Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности, ранее служил в „Альфе“. Интересно, что там он служил вместе с некоторыми другими сотрудниками службы охраны президента. Друг друга они, естественно, вчера приветствовали, когда увиделись», - сказал пресс-секретарь главы государства.

В четверг ФСБ объявила о возвращении восьми россиян , которые находились в заключении в ряде стран НАТО. Одним из них являлся Вадим Красиков, который отбывал пожизненный срок в Германии.

Лично встретить соотечественников у самолета прибыл президент России Владимир Путин.

Дмитрий Песков ФСБ Россия Владимир Путин
02 августа 2024, 15:07
Камала Харрис назвала себя президентом США
Global Look Press
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Вице-президент США Камала Харрис во время поминальной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли допустила оговорку и назвала себя президентом страны. Об этом сообщила газета The New York Times.

Харрис напомнила, что скончавшаяся конгрессвумен была инициатором закона, благодаря которому день освобождения рабов 19 июня в США был признан государственным праздником.

«Я была горда стать его соавтором, будучи сенатором США. А потом, будучи президентом...Извините... [Будучи] вице-президентом, для меня было честью стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли вместе с президентом Джо Байденом, когда он подписывал этот документ», - сказала она.

Присутствовавшая на похоронах публика встретила эту оговорку аплодисментами и громкими криками.

Ранее стало известно, что Байден отказался от участия на выборах 5 ноября и одобрил кандидатуру Харрис от демократов. При этом ей еще нужно выиграть партийный праймериз.

США Камала Харрис

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