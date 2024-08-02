Финляндия отказалась от открытия границ с Россией в ближайшее время

Глава правительства подчеркнул, что пока не увидел гарантии со стороны российских властей, которые обеспечат проход через границу только для людей с проездными документами.

«Если это приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в начале года, когда ненадолго открыли пограничные посты, то мы не готовы это повторять», - заявил Орпо.

Финский премьер добавил, что свои беспокойства о появлении нового маршрута по нелегальному въезду также высказали власти Евросоюза. Поэтому Финляндия при поддержке других стран инициирует принятие нового закона по урегулированию въезда на территорию ЕС.

Власти Финляндии прекратили работу всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией с 30 ноября прошлого года после резкого увеличения потока нелегальных мигрантов, запросивших убежище. Парламент страны принял закон о выдворении иностранцев , незаконно находящихся в стране. Исключение сделали для детей, инвалидов, а также тех, кому грозит смертная казнь и пытки.

Принятый парламентом Финляндии закон о противодействии незаконной миграции не стал ключом для открытия границ с Россией. Премьер-министр страны Петтери Орпо в интервью изданию Iltaleht i подчеркнул, что возможностей для возобновления работы контрольно-пропускных пунктов пока нет.