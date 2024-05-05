Финляндия обвинила Россию в сбоях в работе GPS

«Я не буду говорить точно, когда именно, но очевидно, что масштабы GPS-помех расширились [с начала СВО], а также во многом изменили свою форму», - констатировала она.

Министр уточнила, что при этом неизвестно, было ли глушение GPS «преднамеренным действием России».

Людям, пользующимся услугами авиаперевозчиков, нет повода для беспокойства - финские власти контролируют ситуацию, добавила Валтонен.

В конце апреля самолет авиакомпании Finnair из-за помех GPS не смог приземлиться в эстонском аэропорту Тарту и улетел в Хельсинки.

Летом 2023 года СМИ писали, что из-за глушилок в России помехи в работе GPS начались в Финляндии и Эстонии. Проблемы отразились на воздушном движении. Самолеты начали использовать альтернативные системы навигации.