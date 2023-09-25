Финляндия изучит возможность отказа беженцам в убежище на границе

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Представитель МВД Финляндии объявила о разработке нового закона, который предотвратит приток в страну лиц, которые без оснований просят о предоставлении гуманитарного убежища.

«Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС», - заявила Копонен.

Она добавила, что сам законопроект готов и сейчас идет проработка его использования на практике.

Сейчас Финляндия предоставляет убежище любому пребывающему в страну. Для этого достаточно подать заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства человека отправляют в миграционный центр, а спустя некоторое время он получает право на работу.

В прошлом году число заявок от просящих убежища в Финляндии россиян увеличилось до 1197. По прогнозу пограничной службы страны, в этом году этот показатель превысит 1,2 тысячи.

Финляндия присоединилась к странам Евросоюза, запретившим въезд на свою территорию машинам с российскими номерами. Новая мера начала действовать с 16 сентября. Но она не станет распространятся на автомобили дипломатов, а также россиян, которые въезжают в страну по гуманитарным причинам.

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