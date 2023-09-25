Финляндия изучит возможность отказа беженцам в убежище на границе
Пребывающим в Финляндию беженцам, которые не смогут обосновать причины получения убежища, откажут. Такую модель разработало МВД страны. Об этом со ссылкой на официального представителя ведомства Ритту Копонен сообщило РИА «Новости».
Представитель МВД Финляндии объявила о разработке нового закона, который предотвратит приток в страну лиц, которые без оснований просят о предоставлении гуманитарного убежища.
«Министерство внутренних дел готовит процессуальную модель, которая предотвратит въезд в Финляндию заведомо необоснованных лиц, ищущих убежища, на внешних границах ЕС», - заявила Копонен.
Она добавила, что сам законопроект готов и сейчас идет проработка его использования на практике.
Сейчас Финляндия предоставляет убежище любому пребывающему в страну. Для этого достаточно подать заявление пограничникам. На время рассмотрения ходатайства человека отправляют в миграционный центр, а спустя некоторое время он получает право на работу.
В прошлом году число заявок от просящих убежища в Финляндии россиян увеличилось до 1197. По прогнозу пограничной службы страны, в этом году этот показатель превысит 1,2 тысячи.
Финляндия присоединилась к странам Евросоюза, запретившим въезд на свою территорию машинам с российскими номерами. Новая мера начала действовать с 16 сентября. Но она не станет распространятся на автомобили дипломатов, а также россиян, которые въезжают в страну по гуманитарным причинам.
Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.