15 сентября 2024, 09:41

Финляндия и Эстония попали в зависимость от России

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Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Финляндия и Эстония среди всех недружественных стран особенно сильно зависят от поставок никеля из России. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные платформы ООН Comtrade по итогам первого полугодия.

Россия продала в Финляндию никель на 335,7 миллиона долларов, это 88,4% от всего импорта. В Эстонию - на 1,5 миллиона долларов, что составляет 44,1%.

Словения купила 4% никеля на 561,3 тысячи долларов. Нидерланды - 2,6% на 13,8 миллиона, Польша - 2,4% на 2,8 миллиона в американской валюте, Латвия - 1,6% на 9,6 тысячи, Испания - 1,5% на 2,4 миллиона.

Сейчас предложенные президентом России ограничения экспорта в недружественные страны урана, титана и никеля находятся на стадии обсуждения. Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков рассказал, что пока есть идея ввести ограничения поставок в конкретные государства , в том числе в США.

Финляндия Россия Эстония
15 сентября 2024, 10:03
Британский премьер подпадет под расследование из-за гардероба жены
Global Look Press
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не задекларировал гардероб своей супруги, и теперь ему грозит расследование. Об этом сообщила газета The Times.

Авторы публикации пояснили, что Стармер нарушил парламентские правила декларирования расходов, не сообщив о том, что в покупке одежды для его жены участвовал донор Лейбористской партии.

По информации источника The Times, крупнейшим финансовым спонсором Стармера выступает член палаты лордов Вахид Алли. За этот год он предоставил премьер-министру рабочие наряды, очки и часы на общую сумму свыше 18 тысяч фунтов стерлингов (23,6 тысячи долларов).

Но гардероб супруги Стармера при этом не задекларировали. Теперь в отношении премьера могут провести расследование, заключили журналисты.

На этом посту Стармера официально утвердили в начале июля. Его предшественник Риши Сунак продержался в должности чуть более полутора лет.

Великобритания Одежда Премьеры Кир Стармер
15 сентября 2024, 04:47
КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
Freepik
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КНДР снова запустила в сторону Южной Кореи воздушные шары, предположительно, с мусором. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.

«Воздушные шары Севера могут отправиться в провинцию Кенги, которая окружает Сеул», - сообщили журналистам южнокорейские военные.

Они призвали людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции, а также остерегаться упавших предметов.

КНДР запускала шары с мусором в течение пяти дней подряд, начиная с 4 сентября. Потом Пхеньян снова попытался запустить их в ночь на 12 сентября, но безуспешно. В тот раз шары не пересекли границу.

До этого Сеул обвинил Пхеньян в запуске шаров с мусором в конце июня. В первых числах того же месяца КНДР отправила воздушные шары еще и с экскрементами , объяснив это «ответными действиями» на разосланные активистами Юга антиправительственные листовки.

В начале лета заместитель завотделом ЦК Трудовой северокорейской партии Ким Е Чжон, сестра главы КНДР Ким Чен Ына заявила, что запущенное Сеулом пропагандистское вещание через громкоговорители на границе с Северной Кореей может привести «к очень опасной ситуации» и дальнейшей конфронтации.

Северная Корея Южная Корея КНДР Армия Мусор
15 сентября 2024, 01:25
Более 20 российских туристов пострадали в ДТП в Египте
Freepik
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Более 20 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом на трассе Суэц-Каир в Египте. Об этом сообщило издание Cairo24 со ссылкой на источник.

Египет Туризм ДТП Россия Автобусы
15 сентября 2024, 00:56
Неубиваемые машины. Старые российские «Нивы» и УАЗы покорили итальянцев
РИА «Новости»
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Старые модели «Нивы» и УАЗы стали пользоваться значительным спросом среди жителей Италии. Об этом сообщил сайт Kp.ru.

Местный бизнесмен Маурицио Разо основал клуб «УАЗ Италия» 23 года назад, причем его участники добились для легендарного УАЗ-469 официального статуса «историческое авто».

«Для нас это символ русско-итальянской дружбы. Машина для суровых ребят и передряг», - рассказал предприниматель.

В гараже Разо находятся три раритетных автомобиля, в частности, «буханка»-автодом с выдвижной крышей. Причина популярности старых моделей в их неубиваемости.

Популярность старых российских и советских машин выросла и в других европейских странах, где их фанаты также создают клубы. В той же Германии политик из «Альтернативы для Германии» Бьорн Хеке приехал на голосование на выборах на синей «Ниве».

На Западе во времена СССР пользовались популярностью такие отечественные автомобили , как «Волга» ГАЗ-21, «Москвич-412», ВАЗ-2121 «Нива» и Lada Samara.

Италия СССР Россия Машины История

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