18 марта 2024, 07:42

Финляндия быстрей остальных стран «подсела» на газ из США

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Страны Евросоюза впали в зависимость от американского газа. Наибольшую часть топлива из США получила Литва, а быстрей остальных нарастила объемы Финляндия, сообщило РИА «Новости».

Журналисты проанализировали данные Международного энергетического агентства и платформы ООН Comtrade. Евросоюз в 2023 году сократил потребление газа на 20%, до 330 миллиардов кубометров. В США закупили 34,5 миллиарда кубометров газа, или 10,4% от общего объема.

Сильней остальных от поставок из этой страны зависела Литва. Она закупила почти 40% голубого топлива из США, за два года нарастив этот объем почти вдвое.

Финляндия впала в зависимость быстрей других стран Евросоюза. Если в 2021 году она не закупала американский газ, но спустя два года его доля в общем потреблении страны достигла 38,2%. Хорватия получила из США 32% газа, Нидерланды - 27,3%.

Украина отказалась продлевать договор с «Газпромом» на транзит российского газа в Европу. Минэнерго заявило о наращивании внутренней добычи.

США Финляндия Газ Литва
18 марта 2024, 07:39
Запад забыл об уязвимости своей инфраструктуры
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Запад выбрал стратегию атак на российскую нефтегазовую инфраструктуру, осознав, что санкции против РФ не работают, однако, похоже, забыл, что и его инфраструктура весьма уязвима. Об этом заявил немецко-финский предприниматель, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

«Неужели западные стратеги забыли, насколько уязвима их собственная инфраструктура?» - удивился он.

В ночь на 17 марта ВСУ попытались ударить беспилотниками по Славянскому нефтеперерабатывающему заводу на Кубани. Пожар оперативно потушили. В работах задействовали более 80 человек. Во время атаки один из сотрудников завода скончался - по предварительным данным, от сердечного приступа. При пожаре никто не пострадал.

Утром 16 марта украинский дрон атаковал Сызранский НПЗ. Огонь распространился на 500 квадратных метров, однако с ним также удалось быстро справиться. Атаке также подвергся Новокуйбышевский НПЗ. На тушение пожара ушло полчаса.

Санкции Россия Запад Заводы
18 марта 2024, 05:30
КНДР запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря
РИА «Новости»
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Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на Минобороны и береговую охрану Японии.

Ракеты упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии. Они были запущены с примерным интервалом в 30 минут.

Японское Минобороны сообщило, что первые две ракеты пролетели около 350 километров. Максимальная высота полета составила около 50 километров.

«Япония решительно осуждает последние пуски баллистических ракет, которые нарушают соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН», - заявил премьер-министр страны Фумио Кисида.

Он также уточнил, что после запусков к ним не поступало сообщений о повреждениях японских самолетов или судов.

Ранее американское издание оценило технические характеристики нового северокорейского танка , построенного на основе элементов советского Т-62. Авторы публикации обнаружили внешнее сходство между ним и российским танком Т-14 «Армата».

Ракеты Северная Корея Южная Корея КНДР
18 марта 2024, 03:29
В Израиле обвинили Запад в утрате памяти и совести
РИА «Новости»
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил западных союзников в утрате совести и выдвижении ложных обвинений в адрес израильской армии (ЦАХАЛ) после того, как некоторые политики предложили провести выборы в стране. Об этом сообщило издание The Financial Times.

«Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?» - вопросил он.

Израильский премьер также отметил «короткую память» мирового сообщества, которое забыло о том, что 7 октября 2023 года от погибли 1200 человек. По его словам, что «это было само массовое убийство евреев со времен холокоста».

Нетаньяху объяснил, почему представители международного сообщества призывают провести выборы в разгар войны. По его словам, они понимают, что «парализуют страну на полгода» и операция ЦАХАЛ будет прекращена.

Ранее Нетаньяху заявил, что операция ЦАХАЛ в секторе Газа закончится через один или два месяца, так как израильская армия уже ликвидировала три четверти группировки палестинской группировки ХАМАС.

Израиль Запад Армия Конфликт Израиля и Палестины
18 марта 2024, 02:14
Впал в бешенство. Байдену ограничили общение с избирателями
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден разозлился на сотрудников своего предвыборного штаба за то, что те наложили на него ограничения из-за страха провала на выборах. Об этом сообщило NBC.

«Помощниками Байдена стремятся свести к минимуму вероятность казусов, 81-летний президент раздражен ограничениями», - указали в сообщении.

По данным издания NBC, Байден в бешенстве из-за сотрудников своего предвыборного штаба, которые не могут донести до избирателей информацию о его достижениях на посту главы Белого дома. Также Байдену не разрешают более свободно общаться с избирателями.

В США выборы президента пройдут 5 ноября. Демократов представляет нынешний глава государства Джо Байден, а республиканцев - Дональд Трамп. По сло вам политика, при победе его оппонента на выборах американцев ждет «кровавая баня».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы

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