03 июня 2024, 20:24

Финляндия анонсировала открытие Сайменского канала для судоходства

РИА «Новости»
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Связывающий финское озеро Сайма и Балтийское море канал откроют для судов в ближайшее время. Об этом в комментарии телерадиокомпании Yle заявил представитель офиса Сайменского канала Сеппо Кюккянен.

Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу должны принять уполномоченные по открытию канала со стороны России и Финляндии в рамках действующего договора аренды. Но пока стороны даже не приступили к обсуждению.

«Принятие решения идет в основном по переписке. Если проблем нет, то это техническая процедура», - заявил Кюккянен.

При этом он отметил, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией останутся закрытыми. Кроме того, в силе останется решение финского правительства о запрете российским прогулочным судам заходить в каналы для предотвращения несанкционированного въезда в страну. Все эти ограничения открытию Сайменского канала не помешают.

Договор аренды между Финляндией и Россией об аренде части канала действует с 1968 года. Ежегодно европейская страна перечисляет на содержание всей акватории и прилегающей к ней автомобильной дороги на российской территории 1,2 миллиона евро.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. После неоднократного продления запрета власти страны в итоге приняли решение оставить границу на замке на неопределенный срок. С 15 апреля прекратили свою работу пограничные пункты для морского и речного транспорта, включая прогулочные катера.

Финляндия Корабли Россия
03 июня 2024, 21:19
Умерла первая в истории Австрии женщина-канцлер
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Единственная в истории Австрии женщина-канцлер Бригитта Бирляйн скончалась на 75-м году жизни. Об этом в соцсети Х сообщил нынешний канцлер республики Карл Нехаммер.

«Скончалась Бригитта Бирляйн. Она взяла на себя ответственность в трудный момент из любви к республике и своей родине - Австрии», - написал он.

Нехаммер добавил, что Бирляйн «останется ярким примером равенства» для будущих поколений и Австрия всегда будет перед ней «в большом долгу». Причина смерти политика не называлась.

У Бирляйн была степень доктора юридических наук, также она являлась членом Конституционного суда Австрии. На пост канцлера страны ее назначили в июне 2019 года. Бригитта Бирляйн проработала на нем до января 2020 года, возглавив переходное правительство после скандальной отставки правительства канцлера Себастьяна Курца.

Австрия Отставки История
03 июня 2024, 21:10
Новая идея европейского рейха. Запад сбрасывает маски
Unsplash
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В Европе когда-то говорили о всеобщем равенстве, особенно на фоне расширения ЕС. Сейчас на европейской территории можно наблюдать за системным процессом: бедные страны не богатеют, зато богатые, наоборот, беднеть начали. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru отметил, что дело идет к превращению союза в очередной рейх.

Помните, когда шло расширение Евросоюза присоединением разных стран-нищебродов, многие эксперты возмущались, что слишком велико экономическое неравенство и богатые страны старой Европы будут доминировать над младоевропейцами? Адепты объединения тогда отвечали критикам, что это всего лишь Европа «двух скоростей» и ничего страшного в этом нет.

И, похоже, были правы. Потому что если проблема не решена, то точно намечены пути ее решения. Нет, бедные страны ЕС не будут становиться богаче: все будет ровно наоборот - богатые страны Евросоюза уже начали беднеть, и это носит системный характер.

А в рейхе, по понятным причинам, есть проблемы с политическими правами. И вот тут начать решили с Венгрии, как с наиболее непослушной части Европы. Бельгия призвала лишить ее права голоса в союзе. И я скажу, что это даже хорошо. Ребята сбрасывают маски.

Потом можно будет лишать права голоса страну с любой неудобной властью, но и это еще не вершина развития Европы. Когда-то придет осознание того, что никакое право голоса вообще никому не нужно, да и национальные правительства можно отменить. Все будет управляться только из Брюсселя. Это удобно и экономно, что для ЕС сейчас очень важно.

Да и руководство Евросоюза избирать не надо будет. Опять же дорого это, да и зачем народ баламутить лишний раз? Пусть уж сразу из Вашингтона назначают комиссаров - и никаких тебе «демократических процедур». В конце концов, если США - главная демократия мира, то пусть рулит демократией уже везде.

И во всей этой схеме есть только один изъян: любая идея европейского рейха всегда кончалась войной и крахом. И кто сказал, что в этот раз все будет иначе? Против генетики не попрешь.

Далее - его прямая речь.

Европа Евросоюз
03 июня 2024, 18:05
Крупнейшая АЭС Финляндии прекратила работу
Global Look Press
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Неисправность турбины привела к приостановке работы финской атомной электростанции «Олкилуото-3». Об этом на своей странице в соцсети X сообщила пресс-служба энергетической компании Teollisuuden Voima.

В фирме подчеркнули, что пока ничего не могут сказать о причинах возникновения неисправности основной детали. Но приостановка работы реактора на ядерную безопасность страны не повлияла.

Журналисты финской телерадиокомпании Yle напомнили, что плановое обслуживание станции завершилось в конце мая, в ходе работ никаких неполадок не выявили.

Пока электроэнергией страну обеспечивает АЭС «Олкилуото-1», которая также работает не на полной мощности из-за неисправности генератора, выявленной в ходе плановой проверки. Работы по замене детали завершат только к 16 июня.

Глава торговой ассоциации финского сектора энергетики Юкка Лескель в своем комментарии допустил, что стоимость электроэнергии для населения и бизнеса вырастет. Он добавил, что окончательные выводы можно сделать в зависимости от работы ветряков.

«Если будет хороший ветер, эффект окажется небольшим. Если его не будет, цена взлетит очень высоко», - заявил собеседник журналистов.

По последним данным, оператор энергосистемы «Олкилуото - 3» Fingrid объявил, что включил резервные электростанции для обеспечения потребителей.

Новая приостановка работа финской АЭС «Олкилуото - 3» стала не первой за последнее время. В ноябре 2023 года сотрудники станции дважды останавливали реакторы из-за неисправностей в турбине и проблем с электросетями.

Финляндия АЭС
03 июня 2024, 17:37
Венгрии пригрозили лишением права голоса в ЕС
РИА «Новости»
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Регулярно накладывающая право вето на решения Евросовета по помощи Украине Венгрия рискует лишиться права голоса перед вступлением на пост председателя. К запуску необходимой процедуры призвала министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лялиб в интервью газете Politico.

Она напомнила, что все решения в Евросоюзе принимаются единогласно, но одно государство блокирует сделки и накладывает вето на целый ряд решений.

«Я думаю, нам нужно набраться смелости для принятия решения и активировать статью семь до конца, которая предусматривает отмену права вето», - заявила Лялиб.

Журналисты напомнили, что впервые процедуру по лишению Венгрии права голоса при принятии решений Европейский парламент запустил еще в 2018 году, но дальше первой фазы дело не пошло.

Саму процедуру используют, когда считается, что входящая в ЕС страна нарушает основные ценности блока, кроме лишения права голоса при принятии решений в отношении государства также водятся серьезные политические санкции Венгрия займет пост председателя Совета ЕС в июле и останется на нем на полгода. Должность даст стране полномочия определять всю повестку блока и принимать решения по всем направлениям развития. Президент Венгрии Виктор Орбан неоднократно вставал наперекор принятию решений о военной помощи Украине и введении дополнительных санкций против России.

В конце прошлой недели венгерский лидер сравнил Евросоюз с поездом под управлением безумного машиниста, который на всех парах несется к войне с Россией. Он подчеркнул, что видит свою главную задачу помешать воплощению этих планов, из-за которых Европе грозит гибель.

Венгрия Бельгия Евросоюз

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