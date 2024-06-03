Финляндия анонсировала открытие Сайменского канала для судоходства

Он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу должны принять уполномоченные по открытию канала со стороны России и Финляндии в рамках действующего договора аренды. Но пока стороны даже не приступили к обсуждению.

«Принятие решения идет в основном по переписке. Если проблем нет, то это техническая процедура», - заявил Кюккянен.

При этом он отметил, что все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией останутся закрытыми. Кроме того, в силе останется решение финского правительства о запрете российским прогулочным судам заходить в каналы для предотвращения несанкционированного въезда в страну. Все эти ограничения открытию Сайменского канала не помешают.

Договор аренды между Финляндией и Россией об аренде части канала действует с 1968 года. Ежегодно европейская страна перечисляет на содержание всей акватории и прилегающей к ней автомобильной дороги на российской территории 1,2 миллиона евро.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. После неоднократного продления запрета власти страны в итоге приняли решение оставить границу на замке на неопределенный срок. С 15 апреля прекратили свою работу пограничные пункты для морского и речного транспорта, включая прогулочные катера.