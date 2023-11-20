Финляндии пригрозили ответными мерами на новые антироссийские меры

Финляндия вступила в НАТО, запретила россиянам въезд и запланировала изъять их недвижимость. Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявила РИА «Новости» , что Россия ответит на любые недружественные действия государства.

«Определенно можно сказать, что любые антироссийские действия не останутся без ответа. Его содержание будет зависеть от конкретных параметров решений, которые могут быть приняты в Хельсинки по данному вопросу», - сказал он.

По словам дипломата, с февраля 2022 года Финляндия запустила последовательную конфронтационную антироссийскую политику. Она ввела антироссийские санкции, вступила в НАТО, оказала помощь Украине и оборвала двусторонние контакты с российскими ведомствами. С сентября прошлого года большинству россиян запретили въезд, а 10 июля 2023 года усилили ограничения.

В ноябре закрыли КПП «Вартиус» и начали строительство забора. Финские политики предложили изымать недвижимость россиян. Сергей Беляев заявил, что эту идею еще не согласовали. Он призвал Финляндию к благоразумию.