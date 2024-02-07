07 февраля 2024, 00:31

«Финансовые риски». Страны ЕС решили не использовать активы России для помощи Украине

РИА «Новости»
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Государства Евросоюза не поддержали инициативу Бельгии по использованию замороженных активов России в качестве залога для привлечения средств на восстановление Украины. Об этом сообщили журналисты Reuters со ссылкой на анонимного европейского политика, знакомого с ситуацией.

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», - заявил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы. По его словам, решения об их изъятии будут «глубоко незаконными». Тех, кто принимает и реализует их, ждут долгие судебные перспективы. По словам представителя Кремля, конфискация активов подорвет основы мировой системы экономики и западные лидеры это осознают.

Неделю назад, 1 февраля, саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования украинской стороны.

Россия Евросоюз Экономика
07 февраля 2024, 00:05
Польский министр обороны призвал готовиться к войне с Россией
Freepik
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Польша должна быть готова к войне с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передало РИА «Новости».

«С момента, когда за нашей границей разгорелся конфликт, мы должны быть готовы к каждому сценарию», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, готовится ли польская сторона к российскому удару.

По словам Косиняка-Камыша, Польша активно увеличивает военный потенциал.

Ранее новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия не собирается воевать со странами коллективного Запада, в этом нет ни геополитического, ни экономического смысла. Дипломат исключил нападение на государства Европы как сейчас, так и в будущем.

Учебный сценарий вероятного столкновения России и НАТО разработали в Германии. Начало предполагаемого конфликта спрогнозировали на лето 2025 года.

Войны Россия НАТО Польша
06 февраля 2024, 22:18
«Почему не бьют в набат?» Захарова обратилась к экологам из-за ситуации с косатками
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с попавшими в ледяной плен косатками в Тихом океане рядом с Японией. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Дипломат отметила, что японские журналисты заявили о невозможности спасения млекопитающих. При этом специалисты считают, что вызволить животных из ловушки не так трудно. Для этого нужно задействовать судно минимального ледового класса, которое прикрыло бы их и создало полынью.

«Это у Японии есть. Было, по крайней мере. Где, спрашивается, сегодня все эти экологи из Всемирного фонда дикой природы, Гринписа и прочих чудо-организаций? Почему не бьют в набат?» - заявила Захарова.

Ранее стало известно, что стая касаток в проливе Немуро, разделяющем Хоккайдо и российский Кунашир, оказалась зажатой между льдинами. В ловушке осталось мало кислорода, японские спасатели не могут добраться до китообразных и попросили российских специалистов о помощи.

Спасатели Мария Захарова Япония Россия Косатки Животные
06 февраля 2024, 21:44
Стало известно, кем заменят Милоша Биковича в американском сериале
РИА «Новости»
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Болгарский актер Джулиан Костов сыграет в третьем сезоне американского сериала «Белый лотос» вместо сербского и российского коллеги по цеху Милоша Биковича. Об этом сообщило издание Deadline.

Мужчину позвали на роль русского персонажа. На этой позиции должен был сняться Бикович, который ранее принимал участие в российских проектах «Холоп» и «Вызов». Новость о его появлении вызвала шквал негатива, в большей степени от украинских зрителей. В итоге создатели сериала решили заменить актера.

Как отметил сам сербский артист, он обрадовался приглашению HBO, а лишился работы в проекте из-за «причин, выходящих за рамки искусства».

Актриса Юлия Высоцкая поддержала Биковича после его исключения из американского сериала. Она поставила отметку «Нравится» под публикацией артиста, в котором он прокомментировал ситуацию.

HBO Сериалы Кино Работа Актеры
06 февраля 2024, 19:43
Трамп обжалует отказ суда в иммунитете по делу о вмешательстве в выборы
Pxhere
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Бывший президент США Дональд Трамп обжалует решение апелляционного суда в Вашингтоне, который отказал ему в юридическом иммунитете по делу о вмешательстве в выборы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на избирательный штаб.

«Президент Трамп со всем уважением выражает несогласие с решением суда по округу Колумбия и будет его обжаловать в интересах защиты института президентства и конституции», - подчеркнули в штабе.

Экс-лидер США настаивает, что его нельзя судить за действия, совершенные в период пребывания в должности президента. Речь идет в том числе о штурме Капитолия 6 января 2021 года в попытке сорвать утверждение конгрессом победы Джо Байдена на президентских выборах.

Апелляционный суд в Вашингтоне постановил, что Трамп не имеет иммунитета в деле о вменяемых ему попытках переиграть результаты выборов 2020 года. Орган правосудия поддержал суд нижестоящей инстанции, который также отказал Трампу в иммунитете.

США Суд Вашингтон Дональд Трамп Выборы

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