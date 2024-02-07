«Финансовые риски». Страны ЕС решили не использовать активы России для помощи Украине

«Мы знаем, что использование активов в качестве залога таит в себе те же юридические, экономические и финансовые риски, что и конфискация», - заявил источник агентства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия защитит свои арестованные активы. По его словам, решения об их изъятии будут «глубоко незаконными». Тех, кто принимает и реализует их, ждут долгие судебные перспективы. По словам представителя Кремля, конфискация активов подорвет основы мировой системы экономики и западные лидеры это осознают.

Неделю назад, 1 февраля, саммит ЕС утвердил предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования украинской стороны.