19 января 2024, 03:01

«Финансовая „прачечная“». Денонсацию Эстонией договора о юридической помощи с Россией сочли несуразной

РИА «Новости»
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Эстонское правительство утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В пояснительной записке отметили, что причина — недоверие к российской правовой системе. Решение властей Эстонии и в целом сложившуюся ситуацию в беседе с «360» прокомментировал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Эстония, впрочем, как и Латвия, и Литва, многие годы являлась финансовой „прачечной“, через которую криминальные элементы из России выводили в оффшорные зоны денежные средства, уходя, тем самым, от налогов», - отметил юрист.

По его словам, в этих схемах участвовали не только эстонские банки, но и «дочки» европейских кредитных организаций, таких как Hansa Bank и Swedbank. При этом российский НДС «отмывали», используя местные финансовые компании.

В числе последних - AS Parsum Partners, возглавляемая Вячеславом Мангусом и Александром Трифоновым. Последние смоли избежать ответственности за незаконный вывод средств российских компаний благодаря поддержке со стороны эстонских властей.

Это подтверждает, что в российско-эстонских отношениях уже тогда имелись навязанные Таллином двойные стандарты, но правоохранители даже в таких условиях старались делать свою работу честно и беспристрастно.

«Десятилетиями страны прекрасно выдавали друг другу убийц, наркоторговцев и мошенников, но при этом покрывали „финансистов“, помогающих обворовывать российский бюджет. И после этого Эстония смеет предъявлять претензии российской правоохранительной системе», - подчеркнул юрист.

На этом фоне озвученная эстонской стороной причина денонсации договора о правовой помощи кажется несуразной, резюмировал Хаминский.

Преступления Россия Эстония Деньги Полиция
19 января 2024, 03:06
Странные пятна на руке Трампа стали поводом для слухов
РИА «Новости»
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Пятна на руке кандидата в президенты США Дональда Трампа заметили во время его встречи со сторонниками. После этого появились слухи о проблемах со здоровьем у политика, сообщил Telegram-канал Bild на русском.

«Накануне во время приветствия сторонников Дональд Трамп помахал им рукой. На ладони экс-президента США оказались видны красные пятна», - указали в публикации.

По мнению бывшего советника президента Билла Клинтона Джеймса Карвилла, «они выглядят как сифилис». Пользователи соцсетей предположили, что Трамп мог получить ожоги или испачкаться.

Врач-уролог Сергей Ильин в беседе с Пятым каналом объяснил, может ли это сигнализировать об инфекционном заболевании. Специалист напомнил, что симптомы сифилиса сильно зависят от стадии.

«Если это первичный сифилис, то он проявляется в том месте, где было внедрение возбудителя, там, где был контакт с кровью. По поводу вот этих изменений кожи, это совершенно не характеризует, что это сифилис», - сказал он.

Больше вопросов у граждан США к президенту Джо Байдену, который часто делает оговорки и путается в публичных речах. Ранее он заявил, что Россия должна прекратить «атаки на российские территории».

США Дональд Трамп Джо Байден
19 января 2024, 02:38
Война на Ближнем Востоке только началась. Зачем США бомбят Йемен
РИА «Новости»
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Американские военные нанесли удар по объектам хуситов на территории Йемена в ночь на 18 января, уничтожив ракетные установки, при помощи которых последние бомбили торговые суда в Красном море. В результате атаки погибли семь человек. Ведущая «360» Екатерина Малашенко предположила, по каким причинам США развязали новую войну на Ближнем Востоке, устроив бомбежки небольшой и бедной страны.

Ответ третий - успех в преддверии выборов Предвыборная кампания в США в самом разгаре, и шансов сохранить за собой президентское кресло у Байдена остается все меньше и меньше.

Ставка на Украину не сыграла , Израиль погряз в войне в Газе, проблема южных границ в США так и не решена, госдолг бьет рекорды. Похвастаться перед избирателями администрации Белого дома особо нечем.

Далее - ее прямая речь.

Первый и официальный - борьба с терроризмом После начала израильской операции в Газе хуситы выступили в поддержку Палестины и заявили, что не позволят торговым судам доставлять грузы в Израиль.

С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море действительно подверглись атакам с подконтрольной «Ансар Аллах» территории. В ответ США объявили о создании военной коалиции по обеспечению свободной навигации и начали бить по территории Йемена. Однако атаки на корабли не прекратились.

Но хуситы от своих целей не отказались, а конфликт на Ближнем Востоке получил статус регионального.

И ответ четвертый: США нужно хоть как-то закрепиться на Ближнем Востоке У Вашингтона в регионе действительно не осталось союзников, кроме Израиля. Сначала США с позором ушли из Афганистана, потом Израиль провалил операцию в Газе, а Иран в это время набирает силу, несмотря на все введенные санкции.

Все эти ответы приводят к одному выводу: война на Ближнем Востоке только началась, и найти решение для этого конфликта в ближайшее время вряд ли удастся. Хотя бы потому, что США всегда там, где война. И война всегда там, где США.

Ответ второй: поддержка авторитета США по-прежнему считают себя единственной сверхдержавой, гарантом безопасности и справедливости во всем мире. Ни один конфликт за последние десятилетия не обходится без участия США.

США Израиль Ракеты Терроризм Выборы президента США Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Йемен
19 января 2024, 01:26
Второе за сутки тело нашли на пляже в Турции. Погибшим оказался ребенок
РИА «Новости»
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Останки ребенка нашли на пляже в турецкой провинции Анталья, причем спустя сутки после того, как на том же побережье обнаружили обезглавленное тело взрослого человека. Об этом сообщило государственное агентство Anadolu.

«В полицию поступил звонок об обнаружении тела на пляже района Конаклы в Анталье. Прибывшие на место полицейские установили, что тело, верхняя половина которого отсутствует, принадлежит девочке около 10 лет», - уточнило агентство.

Тело ребенка направили на судмедэкспертизу, чтобы установить обстоятельства смерти.

Ранее житель Индии обезглавил супругу на глазах у сына из-за чашки чая. Ему не понравилось, что она долго готовила напиток.

В конце 2023 года двое иностранцев убили и расчленили жительницу Набережных Челнов. Злоумышленники попали на камеры видеонаблюдения, один убийца успел покинуть Россию.

Прошлой осенью в Санкт-Петербурге прохожий нашел человеческую руку на дороге. Прибывшие на место полицейские обнаружили неподалеку в лесополосе обезглавленное туловище без ног.

Турция Смертность Дети
19 января 2024, 01:07
Загадочное существо без головы вынесло на британский берег
Pxhere
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Жительница Великобритании обнаружила останки гигантского морского существа на пляже в графстве Северный Йоркшир. У животного с пятнистым окрасом не было головы и хвоста, сообщило Daily Mail.

По данным издания, 61-летняя Кэролайн Пиндар сначала приняла находку за рыболовные сети или морскую пену. Но потом поняла, что это была огромная туша загадочного морского обитателя, длина которой достигала около пяти метров. Женщина сфотографировала необычную находку и выложила снимки в Сеть.

Специалистам будет сложно идентифицировать существо, так как его нашли без головы и хвоста, а из кожи торчали кости. Руководитель исследовательской группы Роб Дивилл предположил, что найденное британкой существо может быть китом из семейства полосатиковых.

Ранее необычную находку сделали в Антарктиде. Исследователи выловили из воды неизвестное существо с 20 конечностями и телом, напоминающим по форме клубнику.

Великобритания Животные

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