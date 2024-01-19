«Финансовая „прачечная“». Денонсацию Эстонией договора о юридической помощи с Россией сочли несуразной
Эстонское правительство утвердило законопроект о денонсации договора с Россией о юридической помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. В пояснительной записке отметили, что причина — недоверие к российской правовой системе. Решение властей Эстонии и в целом сложившуюся ситуацию в беседе с «360» прокомментировал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Эстония, впрочем, как и Латвия, и Литва, многие годы являлась финансовой „прачечной“, через которую криминальные элементы из России выводили в оффшорные зоны денежные средства, уходя, тем самым, от налогов», - отметил юрист.
По его словам, в этих схемах участвовали не только эстонские банки, но и «дочки» европейских кредитных организаций, таких как Hansa Bank и Swedbank. При этом российский НДС «отмывали», используя местные финансовые компании.
В числе последних - AS Parsum Partners, возглавляемая Вячеславом Мангусом и Александром Трифоновым. Последние смоли избежать ответственности за незаконный вывод средств российских компаний благодаря поддержке со стороны эстонских властей.
Это подтверждает, что в российско-эстонских отношениях уже тогда имелись навязанные Таллином двойные стандарты, но правоохранители даже в таких условиях старались делать свою работу честно и беспристрастно.
«Десятилетиями страны прекрасно выдавали друг другу убийц, наркоторговцев и мошенников, но при этом покрывали „финансистов“, помогающих обворовывать российский бюджет. И после этого Эстония смеет предъявлять претензии российской правоохранительной системе», - подчеркнул юрист.
На этом фоне озвученная эстонской стороной причина денонсации договора о правовой помощи кажется несуразной, резюмировал Хаминский.