«Финансовая „прачечная“». Денонсацию Эстонией договора о юридической помощи с Россией сочли несуразной

«Эстония, впрочем, как и Латвия, и Литва, многие годы являлась финансовой „прачечной“, через которую криминальные элементы из России выводили в оффшорные зоны денежные средства, уходя, тем самым, от налогов», - отметил юрист.

По его словам, в этих схемах участвовали не только эстонские банки, но и «дочки» европейских кредитных организаций, таких как Hansa Bank и Swedbank. При этом российский НДС «отмывали», используя местные финансовые компании.

В числе последних - AS Parsum Partners, возглавляемая Вячеславом Мангусом и Александром Трифоновым. Последние смоли избежать ответственности за незаконный вывод средств российских компаний благодаря поддержке со стороны эстонских властей.

Это подтверждает, что в российско-эстонских отношениях уже тогда имелись навязанные Таллином двойные стандарты, но правоохранители даже в таких условиях старались делать свою работу честно и беспристрастно.

«Десятилетиями страны прекрасно выдавали друг другу убийц, наркоторговцев и мошенников, но при этом покрывали „финансистов“, помогающих обворовывать российский бюджет. И после этого Эстония смеет предъявлять претензии российской правоохранительной системе», - подчеркнул юрист.

На этом фоне озвученная эстонской стороной причина денонсации договора о правовой помощи кажется несуразной, резюмировал Хаминский.