Финансирование Украины со стороны США оказалось под угрозой — Боррель
Последние события в США, связанные с отставкой спикера палаты представителей, свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины. Это усиливает ответственность Евросоюза, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его заявление опубликовали на официальном сайте дипломатической службы Европейского союза.
Последние события в США свидетельствуют о неопределенности финансирования Украины со стороны Вашингтона, признал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
«Несмотря на сильную вовлеченность администрации Байдена, это порождает неопределенность по будущему финансирования этой страны со стороны США. В краткосрочной перспективе мы не сможем компенсировать отсутствие поддержки США», - написал Боррель.
Эта ситуация «усиливает ответственность» Евросоюза, считает евродипломат. Финансовые обязательства ЕС в отношении Украины составляют 82 миллиарда евро. Боррель выразил надежду, что страны Евросоюза смогут включить дополнительные расходы на 50 миллиардов евро на 2024–2027 годы.
Украине придется расплачиваться за провальную миграционную политику президента США Джо Байдена. Заполонившие юг страны мигранты вызывают недовольство не только республиканцев, но и демократов.