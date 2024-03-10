Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал худшей картиной года

Фильм ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» стал лидером по числу антипремий «Золотая малина» за 2023 год. Как сообщил RT , авторам и персонажам киноленты присудили пять статуэток.

«Картина признана худшим фильмом года, а также самым неудачным ремейком, плагиатом или продолжением», - написали авторы материала.

Срок действия прав на Винни Пуха истек в 2023 году, поэтому кинематографисты смогли легально использовать классическое произведение. Фильм стал очень вольной адаптацией книг Алана Милна и Эрнеста Шепарда. По сюжету Винни Пух и Пятачок, обозлившись на бросившего их Кристофера Робина, убивали всех, кто попадался в их лесу, а затем отомстили и главному обидчику.

Актриса Меган Фокс получила сразу две «Золотые малины»: за роли в картинах «Неудержимые 4» и «Джонни и Клайд». Организаторы антипремии также остались разочарованы игрой Сильвестра Сталлоне в четвертой части «Неудержимых».

Ранее, в 2023 году, статуэтки «Золотой малины» получили Джаред Лето, Том Хэнкс и фильм о Мэрилин Монро «Блондинка». В категории «Худший сиквел, ремейк или пародия» антипремия досталась ленте «Пиноккио».

Награду «за сомнительные достижения в кинематографе» придумал публицист Джон Уилсон в 1981 году, лауреатов объявляют накануне вручения «Оскара».