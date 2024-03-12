12 марта 2024, 07:37

Филиппо спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа

РИА «Новости»
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Если республиканец Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США, то это приведет к сбою «в стратегическом планировании» Евросоюза, поскольку Брюссель полностью подчинен Вашингтону. Такое мнение выразил французский политик Флориан Филиппо. Его слова привело РИА «Новости».

Филиппо указал, что ЕС не сможет «синхронизироваться» с США, ведь западное государство перейдет «в лагерь плохих». Несмотря на намерения Трампа выйти из НАТО, это не означает отказ американских властей от влияния на Европу.

По его мнению, это объясняется разными финансовыми возможностями США и ЕС. Все это скажется на долгосрочных планах блока, подытожил французский политик.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что Трамп пытается сделать все ради победы на выборах. Поэтому он готов делать громкие заявления, в том числе об Украине и НАТО.

США НАТО Выборы
12 марта 2024, 07:25
Бывший инженер Boeing после дачи показаний умер при загадочных обстоятельствах
Unsplash
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Бывшего инженера Boeing по контролю за качеством Джона Барнетта обнаружили мертвым в собственной машине. Именно он дал важные для расследования показания о проблемах при сборке самолетов, сообщил Daily Mail.

Тело 62-летнего мужчины нашли в грузовике на парковке отеля в Южной Каролине. Началось расследование. По одной из версий, Джон Барнетт ранил себя сам.

Он проработал на заводе Boeing в Северном Чарльстоне, где строили модели 787 Dreamliner, 32 года и вышел на пенсию семь лет назад. За несколько дней до гибели Джон Барнетт дал показания по иску против авиационного гиганта и заявил, что Boeing использовал при сборке самолетов некачественные детали.

«Защита допрашивала его на протяжении семи часов, разрешенных правилами, в четверг. Я допрашивал его весь день вчера [в пятницу] и не закончил. Мы договорились продолжить», - рассказал адвокат Брайан Ноулз.

Рабочие, по словам Джона Барнетта, находились по давлением и вынужденно ставили второсортные комплектующие ради соблюдения сроков производства. Проверка Федерального управления гражданской авиации США подтвердила его слова.

Самым громким скандалом с участием Boeing стал полет из Портленда в Онтарио. У самолета авиакомпании Alaska Airlines оторвался фрагмент фюзеляжа.

Авиация Самолеты Boeing
12 марта 2024, 06:37
«Расчленить нашу страну». Сенатор объяснил, почему НАТО — наступательный блок
РИА «Новости»
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НАТО из оборонительного перевоплотился в наступательный блок. Теперь его цель — уничтожить Россию, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

НАТО из оборонительного перевоплотился в наступательный блок. Теперь его цель - уничтожить Россию, заявил РИА «Новости» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Все эти годы доказали, что НАТО не оборонительный, а наступательный блок. Ни у кого не осталось иллюзий, всем уже очевидно, что основная цель НАТО - Россия. После распада СССР они поставили перед собой задачу ослабить и расчленить нашу страну», - сказал он.

Сенатор назвал Североатлантический альянс военным блоком и привел в качестве доказательства его участие в конфликте на Украине и бомбардировку Югославии. Сергей Цеков обвинил НАТО в решении создать из украинского государства собственный форпост и плацдарм вместо того, чтобы договориться о взаимной безопасности. Политик предрек блоку саморазрушение.

НАТО не планировало размещать ядерное оружие в Швеции, ставшей новым членом альянса. Генсек Йенс Столтенберг заявил об этом на пресс-конференции в штаб-квартире блока.

Международные отношения Россия НАТО
12 марта 2024, 06:15
Карлсон высказался о присоединении Крыма к России
РИА «Новости»
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В Крыму прошел референдум, и жители высказались за присоединение к России. Интеграция прошла демократическим путем, заявил в интервью Крису Куомо американский тележурналист Такер Карлсон. Запись опубликовал YouTube-канал CUOMO.

Полуостров присоединился к России в результате референдума , напомнил он. Такер Карлсон заявил, что 90% русскоязычных жителей Крыма высказались за то, чтобы стать российским регионом, а не оставаться частью Украины после госпереворота 2014 года.

«И они сказали, России. Я бы сказал, это демократический процесс», - заявил он.

Такер Карлсон на Всемирном правительственном саммите в Дубае заявлял, что американские чиновники напрасно заявили о необходимости вернуть Крым в состав Украины. По его мнению, они неверно оценили ситуацию и не поставили действительно достижимую цель.

Крым Россия Такер Карлсон
12 марта 2024, 03:28
Россиян обвинили в незаконном сборе черемши в Германии
Unsplash
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Полиция объявила в розыск россиян, собирающих черемшу в местном лесу Аувальд, расположенном в окрестностях немецкого города Лейпциг. Об этом сообщило издание Bild.

«Преступниками часто являются русские или чеченцы. Там луковица черемши считается деликатесом», - указали в материале.

Представитель полиции отметил, что штраф за сбор растения в охраняемой природной зоне, к которым относится Аувальд, составляет до 10 тысяч евро.

По его словам, злоумышленники притворяются туристами, а потом уходят глубоко в лес, где оборудуют импровизированные раздевалки. Не редко собиратели оставляют мешки с урожаем прямо в лесу, которые забирают его в более удобное время.

Для отвлечения внимания воры маскируются. Также они носят наколенники - ведь на земле приходится работать практически весь день, отметили в издании.

В прошлом году в Лейпциге собрали более тонны черемши. В 2024 году полицейские изъяли уже около 50 килограммов растения.

С 31 октября 2023 года в России ввели уголовное наказание за преднамеренное уничтожение редких грибов, занесенных в Красную книгу РФ.

Штрафы Германия Полиция

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