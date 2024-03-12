Филиппо спрогнозировал сбои в планах ЕС при победе Трампа

Филиппо указал, что ЕС не сможет «синхронизироваться» с США, ведь западное государство перейдет «в лагерь плохих». Несмотря на намерения Трампа выйти из НАТО, это не означает отказ американских властей от влияния на Европу.

По его мнению, это объясняется разными финансовыми возможностями США и ЕС. Все это скажется на долгосрочных планах блока, подытожил французский политик.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что Трамп пытается сделать все ради победы на выборах. Поэтому он готов делать громкие заявления, в том числе об Украине и НАТО.