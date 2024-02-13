Филиппо объяснил, зачем Евросоюзу нужна единая армия
Власти Евросоюза хотят создать единую армию, прикрываясь «российской угрозой», чтобы наказывать членов блока за попытки его покинуть. Такое мнение высказал глава французской партии Флориан Филиппо в социальной сети X.
Политик возмутился тем, что эту армию может возглавить Урсула фон дер Ляйен. По словам Филиппо, в Евросоюзе специально нагнетают антироссийскую истерию, чтобы на этом фоне принимать выгодные решения. Однако единая армия будет служить интересам олигархических элит блока, а не для защиты граждан, выразил уверенность он.
«Армия ЕС стала бы в первую очередь силой, используемой против европейских народов, желающих выйти из ЕС», - подытожил Филиппо.
В Евросоюзе все чаще тиражируют тезис о том, что после победы на Украине Россия может стать угрозой для европейских государств. Об этом говорил президент Франции Эммануэль Макрон, призывая усилить армию, повысить расходы на оборону. С аналогичным предложением выступил новый глава МИД Франции Стефан Стежурне.