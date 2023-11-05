05 ноября 2023, 20:23

Филиппо назвал безумием обещание фон дер Ляйен ввести 12-й пакет санкций против России

РИА «Новости»
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Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, которая, находясь в Киеве, анонсировала введение против России нового пакета санкций. Политик призвал остановить «это безумие» и отметил, что рестрикции больше вредят Европе. Свое мнение Филиппо высказал в соцсети X.

Политик заявил, что глава Еврокомиссии заявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Филиппо указал, что предыдущие 11 пакетов не ослабили Россию, но оказали крайне негативное влияние на западные страны.

«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!» - призвал французский политик.

Фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете рестрикций ужесточат потолок цен на нефть и меры по обходу санкций. Притом что общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.

Еврокомиссия Санкции Урсула фон дер Ляйен
05 ноября 2023, 20:40
«Мрачные времена». ЕК зафиксировала всплеск антисемитизма в Европе
РИА «Новости»
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Еврокомиссия зафиксировала увеличение количества случаев антисемитизма в странах ЕС, это напоминает «самые мрачные времена в истории» Европы. Заявление опубликовали на официальном сайте ЕК.

«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», - отметили в ЕК.

Там напомнили о нескольких происшествиях в странах Евросоюза. В Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции дома евреев помечали звездами Давида, в Австрии осквернили еврейское кладбище.

«Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия», - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил об ужасающих масштабах антисемитизма в стране. Он заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Министр призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.

Еврокомиссия Европа Евросоюз
05 ноября 2023, 19:35
«Сигнал о помощи». Залужный обратился к США из-за бездействия Зеленского
РИА «Новости»
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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного для журнала The Economist — сигнал о помощи. Военный обратился к Соединенным Штатам из-за бездействия Владимира Зеленского, заявил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой».

«Раз нас не слышат непосредственно в офисе президента, то нас должны услышать хотя бы в Белом доме. <…> Это сигнал о помощи от военных, который должен призвать западных партнеров найти рычаги давления на военно-политическое руководство Украины», - подчеркнул Кривонос.

Он заявил, что украинские власти заморозили работу многих предприятий, связанных с оборонно-промышленным комплексом.

Однако бывший американский разведчик Скотт Риттер уверен, что Украине не следует слишком надеяться на помощь от США. Он заявил, что Штатам на самом деле плевать на Украину , при любом удобном случае страна сбросит этот балласт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Украину несчастной страной , потому что за нее платит другое государство. Решения тоже принимает не само украинское руководство.

США Украина
05 ноября 2023, 19:26
Белый дом счел сокращение поддержки палестинской администрации нецелесообразным
pxhere.com
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Власти Соединенных Штатов не видят основания для сокращения финансовой помощи палестинской администрации. Такое заявление в интервью телеканалу CBS сделал заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

Он указал, что администрация Палестины во многих случаях сотрудничает с израильскими службами безопасности.

«Они пытаются держать под контролем ситуацию на Западном берегу», - подчеркнул Файнер.

В рамках этих усилий палестинская администрация должна получать поддержку, подчеркнул высокопоставленный американский чиновник.

Минобороны Ирана ранее предупредило США о «серьезном ударе» , если те не прекратят войну в секторе Газа. Глава ведомства Мохаммад Реза Аштиани призвал американские власти немедленно прекратить огонь в палестинском анклаве.

Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны палестинского движения ХАМАС утром 7 октября, в результате чего произошло обострение конфликта между сторонами. ЦАХАЛ в ответ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектор Газа.

США Конфликт Израиля и Палестины Палестина
05 ноября 2023, 19:01
«Буду жить в своей стране». Павел Буре объяснил отказ от американского паспорта
Unsplash
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Хоккеист, призер олимпиад в составе сборной России Павел Буре признался, что решил отказаться от американского гражданства, потому что не хотел разрываться между двумя странами. Он сдал паспорт США и вернулся на Родину, сообщил «Матч ТВ».

«Принял решение, что буду жить в своей стране. Северная Америка была местом работы. И когда эта работа подошла к концу, я сдал паспорт», - отметил спортсмен.

Бывший нападающий клуба НХЛ также отметил, что ему больше нравится жить в России, а не в США. Он перестал быть американским гражданином в 2016 году, а свою спортивную карьеру завершил в 2003 году.

В НХЛ хоккеист выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Флориду Пантерз». В 1990 году Буре выиграл чемпионат мира, а в 1998 стал серебряным призером Олимпийских игр.

Ранее Международная федерация хоккея сообщила, что сборная России проведет матч с США в том случае, если РФ допустят до Олимпийских игр в 2026 году. С российской и американской командами будут состязаться победители квалификационных раундов.

США Спортсмены Хоккей Россия

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