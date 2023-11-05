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Политик заявил, что глава Еврокомиссии заявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Филиппо указал, что предыдущие 11 пакетов не ослабили Россию, но оказали крайне негативное влияние на западные страны.

«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!» - призвал французский политик.

Фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете рестрикций ужесточат потолок цен на нефть и меры по обходу санкций. Притом что общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.