07 июля 2024, 00:24

Филиппины встревожило прибытие «корабля-монстра» из Китая

РИА «Новости»
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Корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом сообщил представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

По его словам, речь идет о корабле CCG-5901. Это вызывало беспокойство у филлипинской стороны.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не дадим себя запугать „кораблем-монстром“», - отметил Тарриэла.

Китайский корабль вошел в исключительную экономическую зону страны в начале июля. Сначала он следовал к отмели Аюнгин, а затем добрался до рифа Панганибан. После этого судно CCG-5901 двигалось в сторону отмели Эскода, где и встало на якорь.

Ранее у берегов Флориды в районе города Пенсакола обнаружили брошенную яхту с рваными парусами. Владельца загадочного судна нашли в социальных сетях.

Корабли Китай
07 июля 2024, 01:32
Белый дом рассылал СМИ вопросы, которые разрешалось задать Байдену
РИА «Новости»
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Американские журналисты перед интервью с президентом США Джо Байденом получили от его команды список разрешенных вопросов. Об этом рассказала одна из участниц встречи Андреа Лоуфул-Сандерс в эфире телеканал CNN.

В пятницу, 5 июля, Байден выступил на радиостанции WURD в Филадельфии. По словам Лоуфул-Сандерс, журналисты заранее получили из Белого дома перечень вопросов, которые разрешалось задать президенту. Ей прислали список из восьми вопросов, из которых она одобрила четыре.

Впрочем, подготовленные вопросы не спасли Байдена от очередного конфуза. Во время интервью он назвал себя «чернокожей женщиной».

Вероятно, он имел в виду, что раньше работал в администрации президента-афроамериканца Барака Обамы, а своим вице-президентом назначил темнокожую Камалу Харрис.

США Белый дом в США Интервью Джо Байден
07 июля 2024, 00:08
Американский дрон-разведчик заметили рядом с Калининградской областью
РИА «Новости»
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Полет американского беспилотного летательного аппарата Global Hawk зафиксировали вблизи Калининградской области. Такие данные появились на сайте Flightradar24.

По данным ресурса, дрон с бортовым номером 11-2046 и позывным FORTE16 вылетел с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии. Путь беспилотника лежал через воздушное пространство Греции, Болгарии, Венгрии, Словакии и Польши.

Сейчас американский БПЛА курсирует вдоль польско-белорусской границы, а также в районе Калининграда.

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk впервые за неделю направили в сторону Крымского полуострова.

Российские военные также засекли над южной частью Черного моря турецкий военный самолет. По информации Avia.pro , оба воздушных судна действовали в интересах Украины.

В июне дрон-разведчик Northrop Grumman MQ-4C Triton после полета в районе Крыма подал аварийный сигнал.

Беспилотники Военные Крым Самолеты Калининград
06 июля 2024, 23:41
Иностранцы позавидовали россиянам после слов Орбана о Путине
РИА «Новости»
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Ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза. Так он прокомментировал недавнее заявление венгерского премьер-министр Виктора Орбана о сдержанности и рациональности российского лидера в соцсети X.

«Премьер-министр Венгрии, вернувшись со встречи в Москве, заявил немецкой газете <…>, что Владимир Путин более чем на 100% рационален, дисциплинирован и сдержан. Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», - написал он.

До этого Орбан заявил, что поиск решения украинского конфликта считает своей христианской обязанностью, отметив, что не боится вероятных последствий для своей политической карьеры на Западе из-за визита в Москву. По его словам, эта поездка была продиктована национальными интересами Венгрии.

Ранее французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумной реакцию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на визит Орбана в Россию.

США Венгрия Журналистика Соцсети Запад Евросоюз Владимир Путин
06 июля 2024, 21:28
«Цитируют заготовку». Захарова оценила заявления США о выборах в Иране
РИА «Новости»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала заявление США о «несвободных» выборах президента Ирана, назвав их заготовкой. Свой пост она опубликовала в Telegram-канале.

«Еще 1 июля США заявили, что президентские выборы в Иране „несвободные или несправедливые“. <…> Сегодня американские СМИ цитирую эту заготовку, добавляя ее к своим рассуждениям об иранских выборах», - написала она.

Дипломат напомнила, это заявления об Иране делают те же люди, которые после прошедших дебатов не могут понять, как ими руководит «„справедливо“ выбранный Байден».

Захарова предложила американским властям сначала разобраться со своей выборной катастрофой, а уже потом высказывать мнение об электоральной ситуации в мире.

На внеочередных президентских выборах в Иране победу одержал бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиан. Он набрал 16 384 403 голоса.

США Мария Захарова Иран Выборы

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