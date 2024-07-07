Филиппины встревожило прибытие «корабля-монстра» из Китая

По его словам, речь идет о корабле CCG-5901. Это вызывало беспокойство у филлипинской стороны.

«Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не дадим себя запугать „кораблем-монстром“», - отметил Тарриэла.

Китайский корабль вошел в исключительную экономическую зону страны в начале июля. Сначала он следовал к отмели Аюнгин, а затем добрался до рифа Панганибан. После этого судно CCG-5901 двигалось в сторону отмели Эскода, где и встало на якорь.

Ранее у берегов Флориды в районе города Пенсакола обнаружили брошенную яхту с рваными парусами. Владельца загадочного судна нашли в социальных сетях.