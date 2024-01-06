Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе

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«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО», - указали в публикации.

В ходе встречи в Стамбуле дипломаты также подняли вопросы доставки продовольствия России и Украины на мировые рынки. По словам Фидана, Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря.

Как уточнили в МИД Турции, переговоры Блинкена и Фидана проходили в особняке Вахдеттин, одной из резиденций главы республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить площадку для проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта.