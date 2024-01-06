06 января 2024, 20:19

Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе

Unsplash
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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети X.

«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО», - указали в публикации.

В ходе встречи в Стамбуле дипломаты также подняли вопросы доставки продовольствия России и Украины на мировые рынки. По словам Фидана, Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря.

Как уточнили в МИД Турции, переговоры Блинкена и Фидана проходили в особняке Вахдеттин, одной из резиденций главы республики.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить площадку для проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

США Турция Конфликт Израиля и Палестины зерновая сделка
06 января 2024, 20:27
Израиль нанес удары по окрестностям городов Тир и Сайда в Ливане
РИА «Новости»
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Израильские Военно-воздушные силы нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда. Об этом сообщил катарский телеканал Аl Jazeera.

«Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир, <…> по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды», - передал корреспондент телеканала.

Ранее ливанское движение обстреляло военную базу Израиля «Мерон» 62 ракетами различных типов. Эти удары стали ответом на убийство лидера «Бригад аль-Кассам» Салеха аль-Арури и его братьев.

Во вторник, 2 января, израильский беспилотник атаковал опорный пункт «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута. В результате взрыва погибли четыре человека. Среди погибших оказался замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури и два его соратника.

Члены ливанской группировки «Хезболла» назвали удар израильского беспилотника нападением на Ливан и пообещали, что оно не останется без ответа и наказания.

Израиль Ракеты Убийства Беспилотники Военные Взрывы
06 января 2024, 20:04
Ирак собрался в 2024 году отказаться от импорта нефтепродуктов
РИА «Новости»
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Власти Ирака в 2024 году собираются сократить импорт нефтепродуктов вплоть до полной его приостановки. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил официальный представитель министерства нефти страны Асем Джихад.

«В 2024 году Ирак будет больше полагаться на местное производство», - пояснил собеседник агентства.

По словам Джихада, после того как несколько нефтеперерабатывающих заводов начнут производство, уровень импорта нефтепродуктов сократится до полной остановки.

На сегодняшний день Ирак импортирует, в частности, улучшенный бензин, чтобы закрыть дефицит на своем рынке, и другие виды нефтепродуктов.

В начале апреля 2023 года премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявлял о том, что для страны играет большую роль работа по повышению производственных мощностей НПЗ в целях отказа от импорта.

Нефть Ирак
06 января 2024, 18:17
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
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Американский авианосец Gerald Ford и его ударная группа покинули Средиземное море, пройдя через Гибралтарский пролив. Об этом сообщили на сайте шестого флота США.

«Авианосец Gerlad Ford <...> прошел через Гибралтарский пролив и покинул Средиземное море после завершения операции в зоне действий шестого флота США», - указали в заявлении.

Ударную группу авианосца Gerald Ford направили в восточную часть Средиземного моря в октябре 2023 года после обострения конфликта между Израилем и Палестиной. В нее вошли крейсер с управляемыми ракетами класса Ticonderoga и четыре эсминца с ракетами класса Arleigh-Burke.

В заявлении главы Пентагона Ллойда Остина пояснили, что его размещение в регионе должно было «сдерживать действия, направленные на эскалацию ситуации и дальнейшее разжигание этой войны».

Позже Великобритания планировала отправить в Восточное Средиземноморье два боевых корабля Королевского флота с целью поддержать Израиль.

США Израиль Корабли
06 января 2024, 15:53
Мина попала в сети турецких рыбаков в Черном море
РИА «Новости»
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Рыбаки в Турции в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Рыбаки в Турции в районе порта Эрегли в провинции Зонгулдак на Черном море выловили сетями мину. Об этом сообщил телеканал Habertürk.

Рыбаки обнаружили в сетях объект круглой формы в ночь на 6 января. После доставки его на берег они поняли, что перед ними боеприпас, и сообщили береговой охране.

В порт прибыли саперы, которые помогли извлечь мину из воды. Ее вывезут на полигон для контролируемого подрыва.

Из рыбаков никто не пострадал, Эрегли возобновил работу в субботу. Он является одним из самых крупных портов Турции по перевалке угля.

В конце декабря стало известно, что в Черном море на мине подорвался балкер под флагом Панамы, пострадали два человека.

Также ранее украинские мины нашли рядом с побережьем Кинбурнской косы в Херсонской области. Большинство снарядов детонируют еще на отмелях, но некоторые выбрасывает на берег.

Черное море Турция Оружие

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