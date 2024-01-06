Фидан обсудил с Блинкеном ситуацию в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в секторе Газа и вступление Швеции в НАТО. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство в соцсети X.
«В ходе встречи обсуждались война в Газе, гуманитарный кризис и процесс вступления Швеции в НАТО», - указали в публикации.
В ходе встречи в Стамбуле дипломаты также подняли вопросы доставки продовольствия России и Украины на мировые рынки. По словам Фидана, Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря.
Как уточнили в МИД Турции, переговоры Блинкена и Фидана проходили в особняке Вахдеттин, одной из резиденций главы республики.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что готов предоставить площадку для проведения переговоров с Россией для урегулирования конфликта.